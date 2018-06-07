Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Londra’da yabancı yatırımcılarla yaptıkları toplantılarda hiçbir söz verilmediğini söyledi. Şimşek ve Çetinkaya’nın geçen hafta düzenlediği toplantılarda faiz artışı sinyali verildiği belirtilmiş ve basında bu yönde haberler yer almıştı. Şimşek, toplantılar sonrası yaptığı açıklamada, para politikası ile ilgili endişelerin büyük ölçüde giderildiğini belirtmiş ve Londra’da yatırımcılarla yapılan toplantıların ardından kaynak akışının da başladığını bildirmişti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Şimşek, dün TRT Haber’de katıldığı programda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Londra ziyaretine yönelik eleştirilerini şu şekilde yanıtladı: “Bir dahaki toplantıma muhalefetten Sayın Kılıçdaroğlu lütfen birisini belirlesin, o arkadaşımızı da beraber götüreceğim. Hiçbir söz verilmedi çok net, sadece gittik. ‘Bakın sizin endişeleriniz bu, bu endişelerinizi gidermeye yönelik para politikasında şu adımları atıyoruz. Maliye politikasının gevşediğine dair endişeleriniz var, biz şu çerçevede maliye politikasında disiplini devam ettireceğiz. Bizim yapısal reform gündemimiz bu, şu reformları yaptık buradaki gibi ve önümüzdeki dönemde şu reformları yapacağız’ dedik.”

İKRAMİYE MALİYETİ 30 MİLYAR’IN ALTINDA

O toplantılara, aralarında Türk vatandaşı fon yöneticilerinin de bulunduğu 100’ün üzerinde yatırımcının katıldığını belirten Şimşek, “Dolayısıyla bugün burada söylemediğim birtakım sözler verdiysek mutlaka ortaya çıkardı. ‘100 kişiyle gizli, mahrem bilgi konuşulur mu?’ Konuşulmaz” dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek emeklilere verilen ikramiye ve bazı memur ve emeklilerin göstergelerinde yapılacak değişiklikler de dahil olmak üzere seçim döneminde verilen vaatlerin bütçeye toplam maliyetinin 30 milyar TL’nin altında olduğunu, kısa vadede bunun imar barışı ve vergide yeniden yapılandırmayla telafi edilebileceğini söyledi.

‘SİHİRLİ DEĞNEK REFORM’

Yapılan reformlarla, dünyada iş yapmanın en kolay olduğu ülkeler sıralamasında, Türkiye’nin kısa vadede çok daha iyi bir konuma gelmesinin hedeflendiğine dikkati çeken Şimşek, bunun çok önemli olduğunu aktardı. Şimşek, yeni dönemin “sihirli değneğinin” reform, rasyonel maliye politikası, para politikasında rasyonelleşme ve normalleşme olduğunu söyledi. Bu 3 husus üzerinde makro finansal istikrarı sağlayacaklarının altını çizen Şimşek, Türkiye’nin büyüme potansiyelini artıracaklarını dile getirdi. Vergi, kredi ve teşvik politikalarıyla özel sektör ve kamu kaynaklarını, cari açığı azaltacak yatırımlara yönlendireceklerini anlatan Şimşek, bu konuda çalışmaya başladıklarını belirtti.