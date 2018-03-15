Başbakan Yıldırım: Azerbaycan'a yönelik bir tehdit olursa karşılığı olur

Başbakan Binali Yıldırım, Bakü'de yaptığı açıklamada Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorununa ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Yıldırım'ın açıklamalarında satır başları:

"Soykırım bir insanlık suçudur. Azerbaycan'da bir soykırım, etnik temizlik yapılmıştır. Bunu yapan Ermenistan bunun cezasını çıkmalıdır. Azerbaycan'ın bu davası eninde sonunda sonuca ulaşacaktır. Bu konuda birçok organizasyon Azerbaycan'ın yanındadır. Burada teröristlerin yerleşiyor olması ve bir takım hazırlıkların olması sonucu olmaz. Dost ve kardeş Azerbaycan'a veya Türkiye'ye buradan bir tehdit olursa, mutlaka karşılığı olur.

ABD, Karabağ'daki Ermenilere ödül vereceğine oradaki insanlık suçunun hesabını sorarsa daha yerinde olur."

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