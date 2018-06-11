Başbakan Yıldırım sahurda taksicilerle buluştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nca Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Maltepe Sahur Programı"nda taksicilerle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, "Uber" diye bir şey türediğini dile getirerek, "Bakın, Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse iş yapamaz. Bu kadar net." diye konuştu.

7 BİN KİŞİ VAZGEÇTİ

Bu konuda en son aldıkları karardan sonra bir mevzuat düzenlemesi yaptıklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"O düzenlemeden sonra her gün Uber işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti. Kendi işlerine döndüler, kendi işlerine. Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Yok, yağma yok. Sana verilen belge neyse, o belgenin gerektiği işi yapacaksın. Başkasının alanına girmeyeceksin. Olay bu kadar açık ve net.

Yıldırım, Uber işini bir şekilde hallettiklerini, bir problem olmadığını belirterek, "Ama lütfen hemşehrilerimden de şunu bekliyorum, 16 milyon İstanbul, 81 milyon vatan evladı adına bekliyorum. Uber'i ortaya çıkaran sebepleri Taksiciler Odamız masaya yatırsın. Niye bunlar peydah oldu? Bunlar niye piyasaya çıktılar? Bunun arkasındaki nedenler ne? Talep olmadan arz olmaz. Onun için bundan sonra bizim görevimiz yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza giren bu teşkilatı buradan çıkaracağız. Bundan hiçbir tereddüdünüz olmasın. Kendilerine verilen yetki neyse onu kullanacaklar ama sizden de bir hemşehriniz, Başbakan değil, bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite, kalite, kalite." değerlendirmesinde bulundu.

Bir kişinin bile olumsuzluğunun büyük bir camiayı zan altında bıraktığını dile getiren Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yapmamanız lazım. Bir daha bu korsan oluşumlarla uğraşmamak için kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Denetimler de yapılacak ama taksicilerimiz kendi içerisinde etik kurallarını da geliştirecekler. Sadece denetime bırakmayacağız. Birbirimizin de bir anlamda denetleyicisi olacağız. Hem kalite hem müşteriye karşı muamele yönünden, birçok yönden mesafe almamız gereken konular var."

40 BİN TAKSİ YENİLENDİ

Yıldırım, sadece meselelerinin Uber olmadığını, taksicilerin birçok probleminin bulunduğunu aktararak, "Ne vardı mesela? Sizin alım satımlarda oluşan matrah farkından çok kapsamlı bir vergi incelemesi başlatıldı değil mi? Bu sizin en büyük tehdidinizdi. Bununla ilgili Maliye Bakanına talimat verdik, yasal düzenlemeyi yaptık, bu defteri kapattık. Bundan sonra vergi incelemesi yok. Her satıştan yüzde 3'e kadar ödeme yapıyorsunuz, evveliyatına Maliye hiç dönüp bakmayacak. İşi kökünden çözdük." şeklinde konuştu.

Araçlar yenilensin, kalite, konfor artsın diye ÖTV istisnası getirdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki seneye kadar, 2019 Haziranı'na kadar şu anda geçerli. Siz bir kere bu bir seneyi kullanın bakalım, ondan sonra Allah kerim. İyi gidiyor, şu anda 40 binin üzerinde Türkiye çapında ÖTV istinası kullanarak aracını yenileyen taksilerimiz var. İyi bir rakam. Herhalde tüm Türkiye'de bütün taksilerin tamamı 80-90 bin civarında. Dolayısıyla yarıya kadarı bu imkandan yararlanmış.

Ayrıca biliyorsunuz, taksiler trafikte çok yoğun çalışıyor. Dolayısıyla kaza, hasar daha fazla oluyor. Bunlarla ilgili sigortada bir sınır getirdik değil mi? Bu da sizin bir anlamda maliyetinizi düşürüyor. Ayrıca taksiciler, küçük esnaf, 750 bin kişi basit usulde vergilendirmeye tabi. Bundan taksiciler de yararlanıyor. Şimdi halk otobüslerine bir uygulama getirdik. O uygulama nedir? KDV kolaylığı. Yani bütün ciro üzerinden yüzde 1,5 ödediği zaman başka hiçbir şey istemiyoruz. İstiyorsanız taksiye de bunu getiririz. Yani bütün gösterdiğiniz matrah üzerinden yüzde 1,5 ödediğiniz zaman başkaca bir hesap, kitap, 'az kazandın', 'çok kazandın' demek yok. Hayırlı, uğurlu olsun."