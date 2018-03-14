Azerbaycan seyahati öncesinde düzenlenen basın toplantısında Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba'nın basında yer alan açıklamalarının sorulması üzerine bu sözlerin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, "Pancar ekici kooperatifleri bu fabrikaları almak için teklif verebilir... kast edilen budur" dedi.



Yıldırım bir taraftan özelleştirme yapılırken bir diğer taraftan kamunun özelleştirilecek bir kuruma talip olmasının söz konusu olmayacağını belirterek "Şeker fabrikalarını özelleştirip sektörü serbestleştirirken başka kurumlar marifetiyle tekrar devletleştirmemiz söz konusu değil" dedi.

Türkiye Şeker Fabrikası AŞ'ye ait 14 şeker fabrikasının özelleştirmesi gelecek ay yapılacak. Haber kanallarında yer alan açıklamalarda Fakıbaba Pazartesi günü, "Şartlarımız uyduğu takdirde Tarım Kredi Kooperatifleri olarak birkaç fabrikayı biz almayı düşünüyoruz" demişti.