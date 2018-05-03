Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen yemek organizasyonunda açıklamada bulunan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı voleybolculara Dörtlü Final'de başarı dileyerek, şunları kaydetti:
"Dünyada ve Türkiye'de kadının yeri çok farklı. Bulunduğumuz coğrafyada sizin temsil ettiğiniz değer çok daha farklı. Ne mutlu bize ki Galatasaray olarak kadınımızın temsilini en güzel şekilde yapıyoruz. Kurucumuz Ali Sami Yen'in dediği gibi yabancı takımları yenerek Türkiye'nin, Türk kadınının adını dünyaya duyuracağınıza inanıyoruz. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, teknik ekibi ve yönetici arkadaşlarımızın katkılarıyla ve en önemlisi sizlerin çabalarıyla çok üst düzey bir noktaya geldi. Türk voleybolu, Türk kadını ve Galatasaray camiası adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bayrağı yere düşürmeyeceğinize, başımızı eğdirmeyeceğinize inanıyorum. Sizi tebrik ederek, başarılarınızın devamını yürekten diliyorum."
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke, sarı-kırmızılı takımın sezon boyunca iyi bir mücadele sergilediğini aktararak, "Bütün sezonun emeği için çok teşekkür ederiz. Çok zorlu bir dönemin belki de en zor yerine geldik. En zor yolcuğumuz şimdi başlıyor. Bizim size inancımız başından beri sonsuz. Zorluklarla hep beraber mücadele ettik. İnşallah bunu da taçlandıracaksınız. Size güvenim sonsuz. Gereğini yapacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kadın Takımı Antrenörü Ataman Güneyligil ise, Romanya'dan kupayla dönmek istediklerini anlatarak, "Bu güzel organizasyonu sağladıkları için başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır müzeye kupa koyamadık. Özellikle bir Avrupa kupası oraya koyup 3 ana branşta Avrupa kupası getirmek istiyoruz. Futbol, basketboldan sonra voleybolda üçleme olması için." değerlendirmesinde bulundu.
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