Batalla'ya böyle veda ettiler

Bursaspor tarihine adını yazdıran Pablo Martin Batalla, dün oynanan Trabzonspor maçının ardından yeşil beyazlı taraftara veda etti. Uzun yıllar ter döktüğü yeşil beyazlı forma ile Türkiye'de 249 maça çıkan ve bu mücadelelerde 68 gol atıp, 79 da asist kaydederek Bursaspor'un unutulmazları arasına giren Arjantinli yıldız için, takım arkadaşları da vefalarını gösterdi.
Maçın bitiminin ardından takım arkadaşlarının omuzlarında tribünleri selamlayan Pablo Martin Batalla için, Bursasporlu futbolcular sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Bursasporlu futbolcuların Batalla için yaptığı paylaşımlar şu şekilde:
Furkan Soyalp: "Sana veda etmek çok zor. Seninle geçirdiğim yıllarım için çok mutluyum. 16 yaşında A takıma çıktığım ilk günden son güne kadar bana öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Senin saha içi ve saha dışı karakterini her zaman örnek alacağım. Sen öğrettin diye cesur oynamayı, sen giydin diye 17 numaralı formayı ve senin gibi mütevazi olmayı bırakmayacağım. Gülen yüzün hiç solmasın çünkü ben seninle geçirdiğim anıları hatırladıkça mutlu olacağım. İDOL!"
Yusuf Erdoğan: "Türkiye'de 249 maç, dile kolay! Sadece 1 sene beraber oynama şansı bulsak da bu kısa zamanda ne kadar değerli bir futbolcu olduğunu sonuna kadar hissettirdin. Yeteneklerin tartışılmazdı, arkadaşlığın da öyleymiş. Teşekkürler 10 numara!"
Harun Tekin: "Senin gibi bir efsane ile oynamak onur ve gurur vericiydi. Seni asla unutmayacağım. Her şey için çok teşekkürler Pablo.
Kubilay Kanatsızkuş: Kariyerimin ilk dönemlerinde seninle oynamak bir gururdu. Yolun açık olsun."
Sinan Bakış: "Senin gibi bir efsane ile beraber oynadığım için çok mutluyum. Seni asla unutmayacağız."
Rüştü Hanlı: "Seninle birlikte oynamak her zaman çok özeldi. Bu şehir için yaptıkların ve geride bıraktığın başarıların için teşekkürler. Seni çok özleyeceğiz."
Ertuğrul Ersoy: "9 sene boyunca yeşil beyaza verdiğin emeği, gönülden olan sevgini bu şehir asla unutmayacak. Seninle birlikte oynamak her zaman keyifti. Her şey için teşekkürler Pablo!"
Alper Ademoğlu: "Pablo Martin Batalla, gerçek bir efsane. onunla birlikte oynamaktan ve ondan bir şeyler öğrenebilmekten dolayı çok minnettarım.
John Bostock: "Efsaneye hak ettiği hediyeyi verebilme adına bugün kazanamadığımız için üzgünüm. Sadece birkaç ay olmasına rağmen küçük maestro ile oynamak bir onurdu."
William Troost-Ekong: "Teşekkür ederim Pablo! Bugün hak ettiğin sonucu alamadık fakat taraftarlar muhteşem bir şekilde veda etti efsaneye. Ayrıca Bursaspor'daki ilk sezonumda bana destek veren herkese çok teşekkür ederim."
Muhammed Şengezer: "Senin gibi bir efsane ile beraber oynamak gurur verici. Seni asla unutmayacağız."
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