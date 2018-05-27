BATE Borisov - Isloch Minsk sahaya çıkıyor

BATE Borisov ve Isloch Minsk, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:45. Maç öncesi BATE Borisov 24 puanla 1. sırada, Isloch Minsk 8 puanla 10. sırada bulunuyor. BATE Borisov son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Isloch Minsk, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 367 kodlu maçı oynayanlar; BATE Borisov galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Isloch Minsk galibiyet oranı 0.00.

BATE Borisov son haftadaki Isloch Minsk müsabasında 2-1 kazandı.

Isloch Minsk ise BATE Borisov maçında 2-1 yenildi.

BATE Borisov, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 1 gol yedi.

Isloch Minsk, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Isloch Minsk 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.