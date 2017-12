Battle Chef Brigade'de hem avcı hem aşçısınız

2014’te Kickstarter projesi olarak ortaya çıkan ve Adult Swim Games tarafından yayınlanan Battle Chef Brigade, Windows ve Nintendo Switch için 20 Kasım’da piyasaya çıktı. Bir kısmı bulmaca çözümü, bir kısmı platform oyunu ve rol yapmadan oluşan oynanışıyla sizi farklı bir dünyaya davet ediyor. Yüzüklerin Efendisi’ne benzer şekilde elflerin, cücelerin ve ejderhaların bulunduğu bu tehlikeli dünyada savaşçı aşçıların hikâyesini takip ediyor olacağız. Avladığınız canlılardan yemekler pişirirken, bir yandan da kendinizi aşçılık yarışmasında bulacaksınız. HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...

GÖZÜPEK BİR AVCIDAN USTA BİR AŞÇIYA!

Lezzetli yemekleriyle meşhur bir Çin lokantası işleten bir ailenin en genç kızı olan Mina Han hikâyenin merkezinde ve oyundaki ana karakter. Yemek pişirme yeteneklerini kanıtlamak için aşçılık yarışmasına katılan Mina Han, bir yandan yemeklerinde kullanmak üzere vahşi doğada avlanmaya çıkarken, diğer yandan daha iyi yemekler yapabilmek için kendini araştırmaya adar. Mina, yarışmadan ve yemeklerden kazandığı parayla ihtiyaç duyduğu gereçleri alır ve yemek malzemeleri için ava çıkar. Oyunun platform kısmı olan avlanma, sevimli tavşanlardan tutun da dev ejderlere kadar geniş bir yelpazeye sahip. Aksiyon kısmında Mina bıçaklarını, rüzgâr büyüsünü kullanırken, Street Fighter’daki araba kırma anına benzer bir hissiyat yaşıyor olacaksınız. Ayrıca doğadaki çeşitli bitkileri de toplayabiliyorsunuz. Yemeklik malzemeleri topladıktan sonra iş yemek yapmaya geliyor. Bu kısımda topladığınız malzemeleri Candy Crush’tan tanıdık gelecek üçlü eşleştirme temelinde birleştirip puan kazanmaya ve lezzetli bir yemek hazırlamaya çalışacaksınız. Yemeği pişirdikten sonra rakip aşçılarla aranızdaki farkı anlamak üzere jüri olan büyük aşçı ustası devreye giriyor ve ikinizin de yemeğini tadıp kazananı belirliyor. Yarışmayı kazandığınız takdirde Mina seviye atlıyor. Her seviye atladığınızda hem avlanma yetenekleri hem de daha lezzetli yemekler yapabilmek için pişirme yetenekleri kazanabiliyorsunuz. Ayrıca ertesi gün için de para kazanmış oluyorsunuz.

İYİ HARMANLANMIŞ, TANIDIK OYUN MEKANİKLERİ

İlk başta o kadar aksiyonun ardıdan üçlü eşleştirme biraz yabancı gelse de, oyunun içinde sağlam temellendirilmiş diyebilirim. Hem yemek malzemelerinin çeşitliliği ve güçleri hem de karakterinizin gelişimiyle elde ettiğiniz pişirme gereçleriyle stratejik bir yaklaşım uygulayabiliyorsunuz. Bu da hem eğlenceli hem de sıradan üçlü eşleştirmelerden farklı bir deneyim sunuyor. Bunun yanı sıra oyundaki karakterlerin her biri oldukça iyi yazılmış ve sizi hikâyenin içine çekmekte oldukça etkililer. Mina Han’in yerine kendinizi koyup gerçekten işinizde usta olmak istiyor olacaksınız. Bunu fark ettiğimde oyunun ne kadar içine girdiğime kendim bile şaşırdım açıkçası. Hikâyenin bu kadar etkili olmasında ve karakterleri sevmenizdeki kilit nokta ise, oldukça ince detaylı el çizimi görsel dünyası diyebilirim. Her bir karakter ve yaratık sizi nasıl bir dünyada olduğunuza dair dürtüyor ve oyunun büyüsüne kapılıyorsunuz. Son olarak söylemek isterim ki, farklı oyun türlerini tek bir potada iyi eritmiş büyülü bir dünyada birbirinden lezzetli yemekler yapmak için bu oyundan başka alternatifiniz yok. Her ne kadar ilk başta bir önyargı oluştursa da, beklediğinizden çok daha iyi bir oyun sizleri bekliyor!