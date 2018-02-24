Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Hertha Berlin'i konuk etti.

İlk yarıda Bayern Münih girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Hertha Berlin de ev sahibine ayak uydurunca ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Hertha kalesine iyiden iyiye yüklenmeye başlayan Bayern aradığı golü bir türlü bulamadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bayern Münih puanını 20 yapıp 1. sıradaki yerini korudu ve en yakın rakibine 20 puan fark attı. Hertha Berlin ise puanını 31 yaptı ve maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi. Bu sonuçla Bayern Münih bu sezon iç sahada oynadığı karşılaşmalarda 2'nci kez puan kaybı yaşadı. Bavyera ekibi daha önce ligin 6'ncı haftasında konuk ettiği Wolfsburg ile 2-2 berabere kalmıştı.