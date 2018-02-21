ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında rekorları alt üst ederek Türk futbol tarihine geçen temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Devler Ligi'nde 7 maç sonra kaybetti... 14 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak olan rövanş maçı öncesi tur umutları mucizenin ötesine kaldı.

Aslında Allianz Arena'daki tarihi maç istediğimiz gibi başlamıştı. Ancak planlar 16. dakikada alt üst oldu.

Beşiktaş'ta kaptırılan topun ardından ceza sahası ön tarafında Robert Lewandowski'ye yaptığı müdahale sonrasında Domagoj Vida direkt kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bırakan ve kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören Hırvat stoper, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

Vida'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen James Rodriguez'in yaptığı vuruş kalenin yanından auta gitti.

19. dakikada Bayern Münih savunmasının yaptığı hata sonrasında topla buluşan Vagner Love çalımlarla ceza alanına girdi. Love'ın vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.

10 kişi temsilcimiz karşısında ataklarını sıklaştıran Bayern, 44. dakikada Thomas Müller'in golüyle mücadelede 1-0 öne geçti: Ceza alanı içerisinde David Alaba'nın pasında topla buluşan Thomas Müller tek vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

İlk 45 dakika bu skorla tamamlanırken, Alman ekibinde kafasına darbe alan James Rodriguez oyuna devam edemedi ve yerini Arjen Robben'e bıraktı.

50. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lewandowski'nin kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruş direkten döndü.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Bayern Münih, Coman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: Müller'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Robert Lewandowski pasını Coman'a gönderdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Coman'ın vuruşunda top Fabri'nin sağından ağlarla buluştu.





Bayern Münih - Beşiktaş





















































































































Bayern Münih - Beşiktaş

66. dakikada Alman ekibi, Müller'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı: Robben'in pasında topla buluşan Joshua Kimmich ceza alanı dışı sağ tarafında ortasını yaptı. Altı pasın içinde topula buluşan Thomas Müller'in vuruşunda Fabri'nin müdahelesi yeterli olmadı ve ve top ağlarla buluştu: 3-0.

79 ve 88'de sahneye çıkan Robert Lewandowski maçın sonucunu ilan etti: 5-0. Beşiktaş'ın tur umutları mucizelere kaldı.

BAYERN MÜNİH: 5 - BEŞİKTAŞ: 0

STAT: Allianz Arena

HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal (Dk. 83 Tolisso), Rodriguez (Dk. 44 Robben), Coman (Dk. 81 Ribery), Lewandowski

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Adriano, Pepe, Vida, Caner Erkin (Dk. 69 Gökhan Gönül), Hutchinson, Medel (Dk. 85 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca, Babel, Vagner Love (Dk. 57 Tosic)

GOLLER: Dk. 43 ve 66 Müller, Dk. 53 Coman, Dk. 79 ve 88 Lewandowski (Bayern Münih)

KIRMIZI KART: Dk. 16 Vida (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Quaresma, Dk. 62 Pepe, 90+3 Tosic (Beşiktaş), Dk. 38 Lewandowski (Bayern Münih)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

9. dakikada ev sahibi ekipte Coman'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Fabricio'nun yatarak çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

13. dakikada Martinez'in soldan yaptığı ortada ceza sahasında bulunan Müller'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

16. dakikada Lewandowski ceza sahasına girmeden önce Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Hategan, Vida'yı doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

18. dakikada Kimmich'in hatasında topu kapan Vagner Love'un, Hummels ve Boateng'i geçtikten sonra ceza alanı çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Rodriguez'in soldan ortaladığı topa ceza alanında Hummels kafayla vurdu. Kaleci Fabricio son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Quaresma rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Portekizli futbolcunun şutunda kaleci Ulreich topu kornere gönderdi.

43. dakikada Bayern Münih 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Coman'ın soldan ceza alanına girerek ortaladığı topu Alaba, Müller'e aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

50. dakikada Lewandowski'nin ceza sahası çizgisinden kullandığı faul atışında top sağ direkten oyun alanına döndü.

53. dakikada Müller'in pasında ceza sahasında Lewandowski topla buluştu. Polonyalı futbolcunun çizgiye kadar inerek çıkardığı topu penaltı noktası üzerindeki Coman filelere gönderdi: 2-0

66. dakikada Bayern Münih'in sağ taraftan geliştirdiği atakta Kimmich'in ön direğe yaptığı ortada Müller'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

75. dakikada Talisca'nın ceza sahasının dışından vuruşunda top üstten auta gitti.

79. dakikada Hummels'in ceza sahası dışından attığı sert şutunda kaleci Fabricio'dan dönen topu tamamlayan Lewandowski, takımını 4-0 öne geçirdi.

88. dakikada Robben'in pasında topla buluşan Müller meşin yuvarlağı Lewandowski'ye aktardı. Polonyalı futbolcu müsait durumda topu ağlara göndererek farkı 5'e çıkardı.

MAÇTAN KISA NOTLAR

- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Beşiktaş arasında yapılan maçı tribünlerden 70 bin futbolsever takip etti. Münih'teki Allianz Arena'da yapılan maçta tribünlerde 70 bin taraftar yer alırken, bunun yaklaşık 5 binini Türk seyirciler oluşturdu.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

- Maç öncesi skor tabelasında Türkçe olarak "Hoş geldiniz" yazısı yer aldı.