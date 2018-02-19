Beşiktaş ile Bayern Münih, Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde büyük başarılara imza atan Beşiktaş, Almanya'nın köklü kulüplerinden Bayern Münih ile yapacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak evine avantajlı dönmek istiyor. Beşiktaş'ın çeyrek finale gidebilmek için ilk adımı Bayern Münih maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Bayern Münih - Beşiktaş maçı ile ilgili her şey...

BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler 'Bayern Münih - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?' sorularına yanıt arıyor. Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanacak ilk karşılaşma Allianz Arena'da oynanacak. Bayern Münih - Beşiktaş maçı 20 Şubat Salı günü saat 22:45'te başlayacak. TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak.

Hategan’ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian lovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 203. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında 203. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 202 maçtan 77'sini kazandı, 81'ini yitirdi. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Avrupa arenasındaki 202 karşılaşmada rakip fileleri 264 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 286 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 43. MAÇ

Beşiktaş, Bayern Münih karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 43. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, yaptığı 42 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 20 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 42 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 75 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ, REKORUNU 25 MAÇA ÇIKARACAK

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, Bayern Münih karşılaşmasıyla bu rekorunu 25 karşılaşmaya çıkaracak.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 40 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 32 gol yedi.

Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 12 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesinde oynadığı 6 karşılaşmayı namağlup tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

AVRUPA KUPALARINDAKİ FARKLI GALİBİYETLERİ

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 yendi.

LİVERPOOL'A 8-0 YENİLDİ

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.

HÜKMEN ALDIĞI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI İLK GALİBİYETLERİNİ LEİPZİG'E KARŞI ALDI

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetlerini de bu sezon Leipzig'i mağlup ederek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, G Grubu'nda Leipzig'i iki karşılaşmada da mağlup etti. İstanbul'da Alman rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleyi ise 2-1 kazandı.

Beşiktaş, Alman ekipleriyle oynadığı 9 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yendi. Bu ülke takımlarına karşı 1 maçı berabere bitiren siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 9 maçta rakiplerine 6 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

DIŞ SAHADA 102. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Bayern Münih mücadelesiyle Avrupa kupalarında 102. dış saha maçına çıkacak.

Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalardan 25'ini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 19 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 57 müsabakada ise yenildi.

Dış sahada 116 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 186 gol gördü.

'COME TO BEŞİKTAŞ'A BAYERN DE KATILDI'

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım sosyal medyada ortak bir çalışmaya imza attı. Beşiktaş’ın iki yıldızı Pepe ve Negredo, Bayern Münih’te forma giyen Lewandowski’yi arayarak “Come to Beşiktaş” dedi. Polonyalı golcü ise buna karşılık olarak “Evet, tabii ki biz Beşiktaş’a geleceğiz. Fakat önce sizi Allianz Arena’ya bekliyoruz” cevabını verdi. İki video da sosyal medyada büyük ilgi çekerken binlerce kez paylaşıldı.

'ALLAH'TAN HAKEM YABANCI!'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün takımın yaptığı antrenmanı izleyerek oyuncularına moral verdi. Daha sonra BJK TV’nin sorularını yanıtlayan Orman, Bayern Münih maçının önemine değinip “Tarihimiz açısından önemli bir mücadele. Oyuncularımın morali iyi. Biraz tabii Konya maçından dolayı üzüntülüler ama her maç bittikten sonra yeni bir maç başlıyor. Ligde daha çok maçımız var. Bizim buradaki direkt rakiplerimizin hepsiyle maçlarımız var. Bu hafta sonu da Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Beşiktaş’ın kaybettiği bir şampiyonluk yok. Kimsenin de kazandığı br şampiyonluk yok. Onun için şu anda lig değil de daha fazla Şampiyonlar Ligi’ne konsantre olmamız lazım. Çok kaliteli, tecrübeli bir kadromuz var. Futbol şansı yanımızda olsun. Allah’tan Bayern Münih maçında yabancı bir hakem var. Hakem hakkında endişem de yok. İnşallah güzel maç olacak” ifadelerini kullandı.

‘ALGI OPERASYONU BAŞARILI AMA...’

Orman, Konya maçı sonrası yaşanan hakem tartışmaları için ise şu ifadeleri kullandı: “Algı diye bir senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılı ama o başarılarını biz sahada çözeceğiz. Bizim işimiz orası. Bununla alakalı bir açıklama yapacağım. Şu anda bu durumun Bayern Münih maçının önüne geçmesini çok doğru bulmuyorum. Beşiktaş camiası olarak şu anda Bayern Münih maçına konsantre olalım. Salı akşamı inşallah maç bittikten sonra döneceğiz. Çarşamba veya perşembe bununla ilgili bir açıklama yaparım. Ben baktığım tüm açılara Beşiktaş açısından bakarım. Söyleyeceğim lafları da hiç çekinmeden söylerim.”

RAKİP AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDEN BİRİ

Siyah-beyazlı ekibin son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Bavyera ekibi, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Bayern Münih, Kupa 1'in yanı sıra birer kez UEFA Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Bavyera temsilcisi, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son 5 sezonda şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı. Bayern Münih, 5'i üst üste olmak üzere elde ettiği 27 şampiyonlukla ligde en fazla bu unvanı elde eden takım konumunda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA FORMDA

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında son 7 maçını yitirmedi.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'u İstanbul'da 2-1 mağlup ederek 7 maçlık yenilmezlik serisini başlatan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

VAGNER LOVE VE VİDA ŞANS BEKLEYECEK

Beşiktaş'ta devre arası transferlerinden Vagner Love ve Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçı heyecanını yaşamak için teknik direktör Şenol Güneş'ten şans bekleyecek.

Siyah-beyazlı ekibin bir başka devre arası transferi Cyle Larin'in, UEFA'ya verilen listede yer almasına rağmen yarınki mücadelede oynaması beklenmiyor.

3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Grup maçlarında ikişer kez sarı kart gören Tolgay Arslan, Caner Erkin ve Anderson Talisca, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa 14 Mart'taki rövanş karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.