Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları hız kesmeden devam ediyor. Almanya ligi'nin önemli takımlarından Bayern Münih ile İspanya ligi takımlarından Sevilla bu akşam karşı karşıya gelecek. Çeyrek final ilk karşılaşmasından Bayern Münih deplasmanda Sevilla'yı 2-1 yenmişti. Peki, Bayern Münih - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Bayern Münih - Sevilla maçı detayları...

BAYERN MÜNİH - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Sevilla bu akşam karşı karşıya gelecek. Allianz Arena stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada İskoç hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını ise David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak olan karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek.

İki Takım Arasında İstatislikler

Bayern Münih, Kupa 1'de ilk maçı deplasmanda kazandığı 16 eşleşmenin sadece birinde turu geçemedi (vs Inter, 2010-11).

Şampiyonlar Ligi tarihinde henüz yarı finali bulunmayan Sevilla, eleme aşamasındaki tek deplasman galibiyetini bir önceki turda Manchester United'ı yenerek elde etti.

Devler Ligi'nde üst üste yedi maçtır galip gelen Bayern, bu turnuvada daha uzun bir seriyi en son Nisan-Kasım 2013 arasında yakalamıştı (10).

Evinde oynadığı son 21 iç saha maçının 20'sini kazanan Bayern, tek yenilgisini geçen sezon Real Madrid karşısında aldı (1-2).

Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son yedi eleme maçında altı gol atmayı başardı ancak son iki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

Wissam Ben Yedder, Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı 13 maçta rakip filelere 10 gol gönderdi ancak bu gollerin sadece üçü deplasmanda geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12 maçtır sahadan galibiyetle ayrılan Jupp Heynckes, turnuva tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

EN GOLCÜLER

Bayern Münih: Robert Lewandowski (5), Thiago Alcantara (3), Thomas Müller (3)

Sevilla: Wissam Ben Yedder (10), Sergio Escudero (2), Pablo Sarabia (1)