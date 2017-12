UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Alman ekibi Bayern Münih sosyal medya hesaplarından Türkçe paylaşımda bulundu.

Bavyera ekinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe olarak "Merhaba" yazılarak Beşiktaş'ın hesapları etiketlendi.

Ayrıca diğer bir paylaşımda ise Beşiktaş'ın sezon başında yeni transferlerini duyurduğu 'Come To Beşiktaş' videolarına da göndermede bulunan Bayern Münih, "We are coming to Beşiktaş" diyerek golcü futbolcu Lewandovski ile olan görsel aktarıldı.

Beşiktaş'tan ise cevap gecikmedi. Siyah-beyazlı ekip, Twitter'dan Bayern'e cevap olarak ''Bizi Timo Werner'e sorun'' dedi. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş - RB Leipzig maçında Alman futbolcu stadyumdaki sesten rahatsız olarak oyuna devam edememişti.

Bayern ise karşılık olarak "Merak etmeyin çok ses getireceğiz" diye cevap verdi.

