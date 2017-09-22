Bayern Münih'ten Starke hamlesi

Alman devi Bayern Münih, ünlü kaleci Manuel Neuer’in uzun süreli sakatlığının ardından ilginç bir hamle yaptı. 2012-13’ten beri takımda yer alan ve geçen sezon futbolu bırakan 36 yaşındaki Tom Starke, yeniden Bayern’e döndü. Alman kaleci bu süreçte sadece 10 resmi maçta oynamıştı.

Manuel Neuer

BAyern Münih

Tom Starke