Bayramda fıstıklı baklavayı unutun!

Ramazan ayına sayılı günler kala stokçular baklavalık fıstığın fiyatını 210 TL’ye yükseltince baklava üreticileri fıstıklı baklava üretmeme ve durumu boykot etme kararı aldı.
Sektörün çatı örgütü Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) öncülüğünde sektörün önde gelen tatlı üreticileri düzenledikleri basın toplantısıyla baklava sektörünün yaşadığı sıkıntıları anlattı. Sektör temsilcileri soruna çözüm bulmak için bu hafta Tarım Bakanı Ahmet Fakıbaba ile görüşecek. Baklavacılar fıstık fiyatları aşağı çekilinceye kadar fıstıklı baklava yerine fındık, ceviz ve bademli baklava üretimine ağırlık verecek.
Toplantıda Konuşan BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, çiftçiden 60 TL’ye alınan baklavalık fıstığın Ramazan öncesi stokçular tarafından 210 tl ye piyasaya sürüldüğü bilgisini vererek, “Şu anda fıstığın fiyatı 70 tl olması gerekirdi. Bu kadar fahiş bir kar ne ahlaki ne de hukuka uygundur. Ne üretici ne baklavacı ne de tüketici bu işten karlı çıkmamaktadır. Soruna bir çözüm üretilmezse çok sayıda baklavacı iflas edecek ve milli değerimiz olan baklava tarihe karışacak. Stokçulara kara borsacılara fırsat vermeme adına Ramazan ayında fıstıklı baklava satmama kararı aldık. Fıstık yerine ceviz, badem, fındık gibi ürünlerden baklava üretimine ağırlık vereceğiz. Sektrörümüzde faaliyet gösteren pek çok firma bu konuda destek vereceğini açıkladı. Bu hafta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’yı ziyaret ederek desteğini talep edeceğiz. Nasıl et fiyatlarındaki artış sonrası kontrollü bir ithalat yapıldıysa fıstıkta da aynı uygulamayı yapabiliriz” diye konuştu.
BU KADAR PAHALI BAKLAVA HAKSIZLIK
Kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosunun 70TL ile 100 tl arasında satıldığı bilgisini veren Başkan Yıldırım, “Bu kadar pahalı bir baklavanın vatandaşa haksızlık olduğunu ifade etti. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte stokçuların fıstık fiyatını yüzde 300 artırdığını ifade eden Yıldırım, "Sektörde denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından dolayı, bu boşluktan faydalanan karaborsa stokçular piyasaya zarar vermektedir. Enflasyonun artışına da neden olan bu durumda en çok zarar gören; fıstık üreticisi, fıstığı son ürün olarak satan kuruyemişçi, baklavacılar ve de fıstık kullanan diğer sektör mensuplarıdır; ve dolayısıyla tüketicilerde bu artışın bedelini ödediği açıktır. Sektörümüzde yaşanan kontrolsüz fiyat politikalarının önüne geçilmesi için ithalat gümrük vergilerinin düşürülmesi ve ithalatın önünün açılması gerekmektedir. Rasyonel fiyatlama yapılabilmesi için borsa ve ilgili tüm kurumların daha fazla insiyatif almaları gerekmektedir. Haksız rekabet, kayıt dışı faaliyetler, ve karaborsacılığa yönelik faaliyet içerisinde olanların tespit edilip yaptırım uygulanması konusunda devletimizden yardım beklemekteyiz” dedi.
Karaborsacılar 4 milyar dolarlık haksız kazanç elde etti
2017 yılının başından bu yana karaborsacı stokçularının eline geçen haksız kazancın 4 milyar 250 milyon Türk Lirası olduğu bilgisini veren Yıldırım, “Bu para tamamen baklava sektörünün ve tüketicinin cebinden çıkmıştır. Sektörümüz geldiğimiz noktada, günlük 1100 ton baklava üretmektedir. 50.000 imalatçı çalışanı, satıcılarıyla bu 100.000 i geçmektedir.. İhracatımız 2017 yılında 20 Milyon TL civarındadır. Böylesi büyük bir sektör 3-5 tane karaborsacının eline bırakılmamalıdır” ifadelerini kullandı.
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