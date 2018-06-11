AA'nın haberine göre; Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesine Ramazan Bayramı'nda 60 bin turistin gelmesi bekleniyor.
Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, bayram için alınan rezervasyonlarla otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helenistik çağdan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ilçenin, 3 bin yıllık tarihiyle turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.
Resmi ve dini tatillerde özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Timur, "Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, artan bir ivmeyle her bayram ciddi yoğunluk yaşıyor." dedi. Timur, belediye olarak bayram tatili için gerekli tedbirleri aldıklarını ve 6 bin nüfuslu ilçede bayram süresince en az 50-60 bin turist ağırlamayı beklediklerini dile getirdi.
"BAYRAMDA TAMAMEN DOLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Ramazan Bayramı için 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların hemen hemen tamamı için rezervasyonların alındığını bildiren Timur, "Güzel bir ramazan ayından sonra yaklaşan bayramda önemli bir potansiyel bekliyoruz. Şu anda otel ve pansiyonlarımızdaki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Bayramda tamamen dolacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Belediye başkanlığına ilk kez 2009'da seçildiğini, o dönemde ilçeye gelen turist sayısının yıllık 100 binlerle ifade edildiğini anlatan Timur, şöyle devam etti:
"2009'da yılda 100 bin civarında turist ağırlayan ilçemiz, son yıllarda 600-700 bin sayısına ulaştı ve önümüzdeki 5 yıl içinde milyonları bulacaktır. Amasra Batı Karadeniz'in önemli destinasyonlarından biri. İnsanlar Ege ve Akdeniz'i yeterince keşfetti. Karadeniz keşfedilmeyi bekliyor. İlçemize gelen turistler kültür, deniz ve kum turizmini bir arada yaşama imkanına sahip oluyor. Ayrıca, mutfak kültürümüz de önem arz ediyor. Tabii küresel ısınmanın da etkisiyle Karadeniz'e olan ilgi fazlalaşıyor. Amasra, sadece denizi değil, tarihi, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle turistlerin ilgisini çekiyor. Burada turizm fuarlarına katılmamız da önemli etken oluyor."
"PARTNER İLÇE SAFRANBOLU"
Timur, ilçenin özellikle Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu'ya da yakın olduğunu, bu iki ilçenin partner olarak çalışabildiklerini belirterek, "Safranbolu'nun tarihi evleri, hanları, konaklarının yanı sıra Amasra da denizi, balığı ve coğrafyasıyla ilgi çekiyor." dedi.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçede her mevsim günübirlik tatilci ağırladıklarını, bunda balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğunu ifade etti.
Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerin en taze çeşitlerle balık ziyafeti yapma imkanı bulacaklarını dile getiren Boran, "Yöremizin bağ ve bahçesinde yetişen organik yeşilliklerle yapılan salatayı bu ziyafete eklediğimizde Amasra, damak tadına da hitap edecektir." dedi.
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