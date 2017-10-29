BB Erzurumspor: 4 - Denizlispor: 1 | MAÇ SONUCU

Osman Özköylü yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Reha Erginer'in çalıştırdığı Denizlispor'u 4-1 yendi. Karşılaşmanın ilk golü konuk ekipten geldi. Denizlispor, Ziya Alkurt'un 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 22'yi gösterdiğinde bu kez ev sahibi ekip penaltı kazandı. BB Erzurumspor'da topun başına geçen Hamza Younes skoru 1-1'e getirdi ve mücadelenin ilk yarısı böyle sonuçlandı.

Erzurumspor 62'de Lokman Gör'le 2-1 öne geçti. Ev sahibibi, bu golden 10 dakika sonra Erhan Çelenk'le farkı 3'e çıkardı. Lokman, 90'da bir kez daha sahne aldı ve maçın son golünü attı.

Maçı 4-1 kazanan ev BB Erzurumspor, puanını 12'ye yükseltti. Küme düşme potasında bulunan Denizlispor ise 8 puanda kaldı.

BB Erzurumspor

denizlispor

TFF 1. Lig