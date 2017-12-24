Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, 42 yaşındaki futbolcu, tam anlamıyla bir feminist olduğunu belirterek, “Feminizm de ailemden, daha çok annemden ve eşim Victoria’dan gelir. Kız çocuğu sahibi olmak da bu durumu destekliyor” dedi.

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