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BELÇİKA - PANAMA

STAT: Fisht Stadyumu

SAAT: 18.00

YAYIN: TRT 1

BELÇİKA: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, Eden Hazard; Romelu Lukaku

PANAMA: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Gomez, Barcenas, Cooper, Godoy, Rodriguez, Perez

Dünya Kupası'na ilk kez katılma hakkını elde eden Orta Amerika ülkesi Panama, G Grubu'ndaki rakipleri İngiltere, Tunus ve Belçika ile tarihinde ilk maçlarını oynayacak. Panama, gruptaki rakipleri ile daha önce hazırlık maçı da dahil olmak üzere hiç karşı karşıya gelmedi.

İLK RAKİP BELÇİKA

Panama, turnuvanın gizli favorisi olarak gösterilen Belçika ile Dünya Kupası macerasına başlayacak. Panama, ikinci maçını 24 Haziran'da Nizhny Novgorod'da İngiltere ve üçüncü mücadelesini ise 28 Haziran'da Tunus ile yapacak.

BELÇİKA 13. DÜNYA KUPASI'NDA

Dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Belçika, 13. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Turnuva tarihindeki en büyük başarısı yarı final olan Belçika, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi alan Belçika, 52 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.

Belçika'nın, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1998 ile 2002'deki turnuvalarda forma giyen ve 5 gol atan Marc Wilmots.

PANAMA 55. SIRADA

Tarihi bir başarı elde ederek Dünya Kupası'na ilk kez katılan Panama, dünya sıralamasında 55. basamakta bulunuyor. 2014'te milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı.

Jamaika, Kosta Rika, Haiti'nin bulunduğu B Grubu'nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.

Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet, mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3'üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

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> BELÇİKA

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika Milli Takımı, kupada ilk şampiyonluğuna uzanmak istiyor.

İngiltere, Tunus ve Panama ile G Grubu'nda yer alan Belçika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

İspanyol teknik adam Roberto Martinez'in 2016'dan beri başında olduğu Belçika, Avrupa elemelerinde Yunanistan, Bosna Hersek, Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Cebelitarık'ın yer aldığı H Grubu'nda mücadele etti.

10 maç sonunda 9 galibiyet ve bir beraberlikle 28 puan toplayan Belçika, 43 gol atarken yalnızca 6 gol yediği grubu lider bitirerek adını 13. kez Dünya Kupası finallerine yazdırdı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Jan Ceulemans, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff ve Enzo Scifo'nun öne çıktığı Belçika'nın kadrosundaki futbolcuların çoğu Avrupa'nın en büyük liglerinde top koşturuyor.

Elemelerde gösterdiği performans göz önünde bulundurulursa turnuvanın gizli favorilerinden biri olduğu söylenebilecek Belçika'nın savunması, Vincent Kompany, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen ve Jan Vertonghen'e emanet.

Orta sahasında Mousa Dembele, Marouane Fellaini, Axel Witsel, Kevin De Bruyne gibi dinamik oyuncuların bulunduğu Belçika'nın forvet oyuncuları ise Avrupa'nın yıldız isimleri Eden Hazard, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi ve Dries Mertens.

Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan önemli isimlerinden biri de kaleci Thibaut Courtois.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 12 kez katıldı.

1930, 1934 ve 1938'de yapılan ilk 3 organizasyonda ilk turdan öteye gidemeyen Belçika, İspanya 1982'de 2. tura, bir sonraki turnuva Meksika 1986'da ise kupa tarihindeki en iyi derecesi yarı finale yükseldi.

Belçika futbolunun "altın jenerasyonu" olarak kabul edilen kadrosunda, Ceulemans, Gerets, Pfaff ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Scifo'yu barındıran takım, finalde Almanya'yı mağlup ederek kupayı kaldıran Maradonalı Arjantin'e 2-0 yenildi. Üçüncülük maçında da Fransa'ya kaybeden Belçika, Meksika 1986'yı dördüncü tamamladı.

Katıldığı son turnuvada (2014) çeyrek finalde elenen Belçika, Dünya kupalarında 41 maç yaptı. Bu maçlardan 14'ünü kazandı, 18'sinden mağlubiyetle ayrıldı, 9 maçta da berabere kaldı. Belçika, Dünya Kupası tarihi boyunca 52 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.

Belçika'nın organizasyon geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - İlk tur

1954 - İlk tur

1970 - İlk tur

1982 - 2. tur

1986 - Dördüncü

1990 - 2. tur

1994 - 2. tur

1998 - İlk tur

2002 - 2. tur

2014 - Çeyrek final

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

> PANAMA

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Panama Milli Takımı, turnuvaya ilk kez katılıyor.

İngiltere, Tunus ve Belçika ile G Grubu'nda yer alan Panama'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

2014 yılında milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı.

Jamaika, Kosta Rika, Haiti'nin bulunduğu B Grubu'nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.

Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3'üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Panama'nın kalesinde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımında forma giyen Jamie Penedo bulunuyor. ABD Major Lig'de forma giyen 6 futbolcusu bulunan Panama'da Gent'te oynayan Jose Luis Rodriguez, Deportivo La Coruna forması giyen İsmael Diaz ve 37 yaşındaki forvet Blas Perez dikkati çekiyor.