Belçim Bilgin’den 2018'de 4 film birden!

ABD’Lİ YILDIZLARLA OYNADI

HT Magazin’den Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, hayatını İngiltere’de sürdüren Belçim Bilgin’in 2018’de dört filmi birden gösterime girecek.

Ünlü oyuncunun başrol oynadığı ABD yapımı filmlerden ilki, İranlı oyuncu Golshifteh Farahani’yle başrolü paylaştığı ‘Ports of Call’. Diğeriyse Jacqueline Bisset ve Ben Kingsley’le kamera karşısına geçtiği Per Fly imzalı ‘Backstabbing for Beginners’.



EĞLENCELİ BİR AİLE FİLMİ

Bilgin’in 2018’deki film maratonunun ilk yapımı ‘Rüzgar’. Aile olabilmenin öneminin altını çizen eğlenceli bir iş olarak tanımlanan film, 19 Ocak’ta gösterime girecek.

Bilgin’in diğer Türk filmiyse çekimleri geçtiğimiz gün sona eren, Serra Yılmaz’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan ‘Cebimdeki Yabancı’.



Belçim Bilgin’e ‘Rüzgar’da başrollerde Halil Sezai Paracıkoğlu ve Ata Berk Mutlu eşlik ediyor.

Belçim Bilgin