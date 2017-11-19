Belhanda'ya ıslıklı protesto

Galatasaray’da performansı tartışılan Belhanda dün de beklentilerin çok uzağında kaldı. Taraftarlar 2. yarıda “Rodrigues” tezahüratı yaparken, Tudor, bir süre sonra Belhanda’yı çıkarıp Yeşil Burun Adalı oyuncuyu sahaya sürdü. Belhanda çıkarken tribünlerden ıslıklar yükseldi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER