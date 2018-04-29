Benfica B - Vitoria Guimaraes B rakamlar

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Benfica B, 29 Nisan 2018 Pazar günü Vitoria Guimaraes B takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. 45 puanlı Benfica B 11. sırada bulunuyor, Vitoria Guimaraes B 46 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Benfica B, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vitoria Guimaraes B, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 575 kodlu maçı oynayanlar; Benfica B galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Vitoria Guimaraes B galibiyet oranı 2.90.

Benfica B önceki hafta Vitoria Guimaraes B mücadelesinde 3-2 yenildi.

Vitoria Guimaraes B, Benfica B karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Benfica B, evinde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 29 gol yedi.

Vitoria Guimaraes B, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Vitoria Guimaraes B, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.