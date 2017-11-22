Bengü: Aynı evde yaşamıyoruz

Cadde’nin haberine göre, çıkışta ayaküstü soruları yanıtlayan Bengü, "Oyunculuk dersi aldığım doğru, ama oyuncu oluyormuşum gibi anlaşılmasın. Kendim için alıyorum. Son zamanlarda özellikle teklif daha çok geliyor. Kendi işimin yanı sıra yapmak isterim" dedi.



Yeni aldığı villası için 1 milyon TL dekorasyonuna harcama yaptığı ve düğün hazırlığında olduğu" haberleri hatırlatılan güzel şarkıcı, "Yedi sene önce o evi aldım. Geçtiğimiz sene Selim'i (Selim Selimoğlu) tanımadan önce dekorasyona başlamıştım. O Yalova’da oturuyor, ben burada yaşıyorum. İkimiz hafta sonları program yapıyoruz. Zaten aynı evde yaşama gibi bir durum yok" şeklinde konuştu.



"SORULARINIZDAN TERLEDİM"



Son zamanlarda keyfinin bir hayli yerinde olduğunu dile getiren Bengü, "Aşk bana iyi geldi. Birçok duyguyu ilk kez yaşıyorum. Mutluyum, huzurluyum" ifadelerini kullandı.



Sevgilisi Selim Selimoğlu'nu ailesiyle tanışıp, tanışmadığı sorulan Bengü, "Şu an bunları konuşmayalım. Her şey çok güzel. Bırakın gideyim çok terledim sorularınızdan" sözleriyle röportajı noktaladı.

Bu Konu İle İlgili Haberler