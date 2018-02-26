İşadamı Hakan Baş, 2015 yazında oyuncu Bensu Soral ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Posta'dan Halil Kamuk'un haile Hberine göre,Hakan Baş, Bensu Soral'a geçen Ekim’de de Prag’da evlilik teklifi etmiş, ‘Evet’ yanıtını almıştı. Sevgililer, Eylül’de nikah masasına oturacak. Düğün hazırlığı henüz başlamadı.

"KUTLAMA OLACAK AMA AYRI AYRI DEĞİL"

İkili önceki gün Bebek Koru Kahve’de kahvaltıdaydı. Hakan Baş, “Bekarlığa veda partisi verecek misiniz?” sorusuna tam yanıt veriyordu ki, devreye Bensu Soral girdi. “Kutlama olacak ama ayrı ayrı değil, birlikte eğleneceğiz” diye konuştu.

Hakan Baş’ın annesi Bilge Baş ile babası Diş Hekimi Emin Baş müstakbel gelinlerini çok seviyormuş.