Bensu Soral hastanelik oldu

Oyuncu Bensu Soral soğuk havalardan nasibini aldı. Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Bensu Soral kendini spora verdi.

Hürriyet’in haberine göre, sabahları Bebek'te yürüyüşe çıkan güzel oyuncu soğuk havadan etkilendi. Halsizlik ve ateş şikayetiyle acil hastaneye giden Soral'a serum verildi.





Sevgilisini yalnız bırakmayan Hakan Baş, yaklaşık iki saat boyunca Bensu Soral'ın başında bekledi.



Çıkışta soruları yanıtlayan güzel oyuncu, “Biraz üşüttüm. Ciddi bir şeyim yok. Şimdi evime dinlenmeye gidiyorum” dedi.