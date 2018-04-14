Kurdaki hareketlilik akaryakıtta etkisini gösteriyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Son gelen zamlar, İstanbul’da benzinin litre fiyatını 6 TL’nin üstüne çıkardı ve 6.08 liraya taşıdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye yollarındaki araçların yüzde 56’sını C-segment otomobiller oluşturuyor.
Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın aktardığına göre, bu araçların ortalama akaryakıt depo hacminin 50 litre olduğu göz önüne alındığında, zamlarla birlikte benzinli bir aracın depo maliyetinin 300 lirayı aşarak 304 lirayı bulduğu görülüyor. Benzinin litre fiyatı, bundan tam bir yıl önce yani 14 Nisan 2017 günü ise İstanbul’da 5.36 liraydı.
Buna göre, 14 Nisan 2017 günü depo hacmi 50 litre olan bir benzinli aracın deposu 268 liraya doluyordu. Rakamlar göz önüne alındığında, bir depo benzin doldurmanın maliyetinin bir yıl içinde 36 lira arttığı görülüyor. İstanbul’da yılda 17 bin 500 kilometre yol giden ve ayda 2.5 depo benzin alan ortalama bir sürücü, geçen yıl 268 liralık benzin ile yaklaşık 583 kilometrelik yol kat edebiliyordu.
Son gelen zamlarla birlikte, aynı profildeki bir sürücünün bugün aynı tutar ile gidebileceği mesafe 70 kilometre azalırken, alabileceği benzin de deposunun yüzde 10’undan fazla olarak 6 litre azaldı. Yapılan zam, ortalama bir sürücünün yıllık akaryakıt maliyetini de 9 bin 120 liraya yükseltti.
3 GÜNDE 3 ZAM GELDİ
Çarşamba günü motorinin litre fiyatına yapılan 17 kuruşluk zammın üzerinden 24 saat geçmeden, perşembe günü de yine motorine 13 kuruş zam yapılmıştı. Bugünkü benzin zammı ile birlikte ise akaryakıt fiyatına 3 gün 3 kez zam gelmiş oldu.
"AKARYAKITTA ZAM YAPMAK İÇİN ACELE ETMESİNLER"
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, akaryakıt fiyatlarındaki artışla ilgili “Kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum, bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini biraz beklemelerini öneriyorum. Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum” dedi. Bakan Zeybekci, toparlanma sürecinde fiyatı aşağı çekmede de aynı iştah ve heyecan içinde olunmasını beklediklerini söyledi. Zeybekci, son dönemde yaşanan kurlarla ilgili dalgalanma, ve oynaklığın, jeopolitik algılardan kaynaklı olduğunu belirterek, “İlgili kurumların çalkantılar ve spekülatif hareketlere müdahale ederek gereğini yaptıklarını göreceğiz inşallah” dedi.
"KURDA OYNAKLIK ÖNLEMLERİ ALINACAK"
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem, yaptığı açıklamalarda “Hazine 2018 ve 2019 yıllarında güçlü duruşunu sürdürecek ve her iki yılda da borç çevirme konusunda elinin rahat olacağını düşünüyorum, TCMB bu dünyada araç bağımsızlığı en güçlü, en fazla olan merkez bankası, gerekli irade ve güce sahip, gereğini yapacaktır, Merkez Bankası’nın yapacakları enflasyon hedeflemesi temel olarak belirlenecektir. Kurda oynaklık konusunda gerekli adımlar önümüzdeki günlerde atılacak” dedi.
1 DEPO MOTORİN MASRAFI 1 YILDA 50 LİRA YÜKSELDİ
Bir yıl önce İstanbul’da motorinin litresi 4.63 TL’den satılıyordu. Yılda ortalama 17 bin 500 kilometre yol alan bir sürücünün ayda 2.5 kez aracının deposunu doldurduğu göz önüne alındığında, 14 Nisan 2017 günü depo hacmi 50 litre olan dizel motorlu bir aracın bir deposu 230 liraya doluyordu. Rakamlar göz önüne alındığında, bir yıl içinde bir depo motorin doldurmanın maliyetinin 50 lira arttığı görülüyor.
Kamuoyunda bir klişe haline gelen, ‘50 liralık benzin alıyorum zamdan etkilenmiyorum’ diyenlerin 50 liraya aldıkları benzin de 1 yılda 1 litre azaldı. İstanbul’da bir yıl önce 50 TL’ye 9.3 litre benzin alınabiliyorken, bugün bu rakam 8.2 litreye düştü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.