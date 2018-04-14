Kurdaki hareketlilik akaryakıtta etkisini gösteriyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Son gelen zamlar, İstanbul’da benzinin litre fiyatını 6 TL’nin üstüne çıkardı ve 6.08 liraya taşıdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye yollarındaki araçların yüzde 56’sını C-segment otomobiller oluşturuyor.

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın aktardığına göre, bu araçların ortalama akaryakıt depo hacminin 50 litre olduğu göz önüne alındığında, zamlarla birlikte benzinli bir aracın depo maliyetinin 300 lirayı aşarak 304 lirayı bulduğu görülüyor. Benzinin litre fiyatı, bundan tam bir yıl önce yani 14 Nisan 2017 günü ise İstanbul’da 5.36 liraydı.

Buna göre, 14 Nisan 2017 günü depo hacmi 50 litre olan bir benzinli aracın deposu 268 liraya doluyordu. Rakamlar göz önüne alındığında, bir depo benzin doldurmanın maliyetinin bir yıl içinde 36 lira arttığı görülüyor. İstanbul’da yılda 17 bin 500 kilometre yol giden ve ayda 2.5 depo benzin alan ortalama bir sürücü, geçen yıl 268 liralık benzin ile yaklaşık 583 kilometrelik yol kat edebiliyordu.

Son gelen zamlarla birlikte, aynı profildeki bir sürücünün bugün aynı tutar ile gidebileceği mesafe 70 kilometre azalırken, alabileceği benzin de deposunun yüzde 10’undan fazla olarak 6 litre azaldı. Yapılan zam, ortalama bir sürücünün yıllık akaryakıt maliyetini de 9 bin 120 liraya yükseltti.

3 GÜNDE 3 ZAM GELDİ

Çarşamba günü motorinin litre fiyatına yapılan 17 kuruşluk zammın üzerinden 24 saat geçmeden, perşembe günü de yine motorine 13 kuruş zam yapılmıştı. Bugünkü benzin zammı ile birlikte ise akaryakıt fiyatına 3 gün 3 kez zam gelmiş oldu.

"AKARYAKITTA ZAM YAPMAK İÇİN ACELE ETMESİNLER"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, akaryakıt fiyatlarındaki artışla ilgili “Kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum, bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini biraz beklemelerini öneriyorum. Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum” dedi. Bakan Zeybekci, toparlanma sürecinde fiyatı aşağı çekmede de aynı iştah ve heyecan içinde olunmasını beklediklerini söyledi. Zeybekci, son dönemde yaşanan kurlarla ilgili dalgalanma, ve oynaklığın, jeopolitik algılardan kaynaklı olduğunu belirterek, “İlgili kurumların çalkantılar ve spekülatif hareketlere müdahale ederek gereğini yaptıklarını göreceğiz inşallah” dedi.

"KURDA OYNAKLIK ÖNLEMLERİ ALINACAK"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem, yaptığı açıklamalarda “Hazine 2018 ve 2019 yıllarında güçlü duruşunu sürdürecek ve her iki yılda da borç çevirme konusunda elinin rahat olacağını düşünüyorum, TCMB bu dünyada araç bağımsızlığı en güçlü, en fazla olan merkez bankası, gerekli irade ve güce sahip, gereğini yapacaktır, Merkez Bankası’nın yapacakları enflasyon hedeflemesi temel olarak belirlenecektir. Kurda oynaklık konusunda gerekli adımlar önümüzdeki günlerde atılacak” dedi.

1 DEPO MOTORİN MASRAFI 1 YILDA 50 LİRA YÜKSELDİ

Bir yıl önce İstanbul’da motorinin litresi 4.63 TL’den satılıyordu. Yılda ortalama 17 bin 500 kilometre yol alan bir sürücünün ayda 2.5 kez aracının deposunu doldurduğu göz önüne alındığında, 14 Nisan 2017 günü depo hacmi 50 litre olan dizel motorlu bir aracın bir deposu 230 liraya doluyordu. Rakamlar göz önüne alındığında, bir yıl içinde bir depo motorin doldurmanın maliyetinin 50 lira arttığı görülüyor.

Kamuoyunda bir klişe haline gelen, ‘50 liralık benzin alıyorum zamdan etkilenmiyorum’ diyenlerin 50 liraya aldıkları benzin de 1 yılda 1 litre azaldı. İstanbul’da bir yıl önce 50 TL’ye 9.3 litre benzin alınabiliyorken, bugün bu rakam 8.2 litreye düştü.