Benzine yine zam geliyor

PÜİS, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 24 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 8-10 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise bir artış beklenmiyor." açıklamasını yaptı.

Son dönemde dolarda yaşanan hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki yükseliş içeride de akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Benzine 30 Ekim'de 12 kuruş, 7 Kasım'da da 13 kuruş zam gelmişti.

Benzin fiyatları iki gün önce ise 7 kuruş düşürülmüştü.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5.54 TL seviyesinde bulunuyor. Zamların ardından fiyatın 5.62-5.64 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.