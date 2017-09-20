Bergüzar Korel: Alaçatı saçma bir halde

Oyuncu Bergüzar Korel, Çeşme’de geçirdiği tatil döneminin ardından İstanbul’a döndü. HT Magazin'in haberine göre, önceki gün Cihangir’deki kafesinde görüntülenen Korel, Çeşme ve Alaçatı’daki tatil anlayışına ateş püskürdü: “Tatil beldeleri saçma bir hale geldi. Suyun fiyatı akşam başka gündüz başka.”

Bergüzar Korel