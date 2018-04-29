Kariyerine model olarak adım atan Kayar, oyunculuğa dümen kırmasını, “Modelliğin bana kattığı hiçbir şey yoktu. Mankenlik ruhumu beslemedi” sözleriyle açıklıyor. Genç oyuncu güzelliğe bakışını ise şöyle özetliyor: “Kendimi her zaman seksi hissetmiyorum ama çirkin de hissetmiyorum! Güzelliğin de kişinin özgünlüğüyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Kendisiyle barışık olanlardanım.”

"HAYALİM ÇİFTLİK SAHİBİ OLMAK"

Dümenini modellikten oyunculuğa kıran isimlerden biri Beril Kayar. Podyumların ruhunu beslemediği gerekçesiyle setlere adım atan güzel oyuncu, bir dönem rol aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisiyle adından söz ettirdi. Son olarak 11 Mayıs’ta vizyona girecek 'olan ‘Öğrenci Kafası: Soygun' adlı filmde Rüzgar Erkoçlar’la başrolü paylaşan Kayar, yeni filminden organik tarım yapma hayaline kadar pek çok konuya dair samimi açıklamalarda bulundu.

'BASMAKALIP BİR HİKÂYE DEĞİL'

Size “Öğrenci Kafası: Soygun' filminde varım” dedirten ne oldu? Canlandırdığım Pınar karakterinin dikbaşlı, özgür ruhlu olması beni cezbetti. Çünkü ben de özgür ruhluyum. Senaristimiz Ayhan Sonyürek'in kalemine çok güveniyorum. Bu film, yalnızca başrol üzerinden değil tüm karakterler üzerinden ilerliyor.

Film, mezun olma projeleri için bilimkurgu filmi çekmek isteyen, sponsor bulamayınca da soygun girişiminde bulunan bir grup öğrencinin hikâyesini anlatıyor, öyle değil mi?

Evet. Filmimizde tatlı bir sistem eleştirisi var. Bir grup öğrencinin idealleri uğruna nasıl mücadele ettiklerini görecek seyirciler. Eğlenceli ve naif bir hikâyemiz var. Basmakalıp bir hikâye değil. Ayhan Sonyürek’in 20 yıl önce Eskişehir'de okurken yazdığı bu hikâye, geçmişin samimiyetiyle yoğrulmuş.

Filmde bir grup öğrencinin idealleri uğruna yaptıkları çılgınlıkları izleyeceğiz. Sizin en büyük çılgınlığınız nedir?

2012 yılında, çok az bir parayla New York'a yerleşme idealim. İstanbul'da kaldığım evi boşaltıp 2 bavulla tek başıma dil okuluna gittim ama 6 ay kalabildim. 5 ayın sonunda param bitti, aileme haber vermeyip kıyafetlerimi ikinci el dükkânlarına sattım ve yarım bavulla ülkeme döndüm.

"MANKENLİK RUHUMU BESLEMEDİ"

Neden mankenliği bıraktınız?

Mankenliğin bana kattığı hiçbir şey yoktu. Bu meslek sürekli güzel görünmeyi, bakımlı ve seksi olmayı dayatıyor. Mankenlik ruhumu beslemedi. Zaten ülkemizde mankenlik yapmak kolay değil, yeterli bütçe de ayrılmıyor.

‘DUYGUSAL BİRİYİM’

Geleceğe dair çılgın hedefleriniz var mı?

Bu çılgınlık mıdır bilmiyorum ama en büyük hayalim organik tarım. Çiftçilerle gönüllü çiftçi adaylarını buluşturan bir organik tarım yöntemi var. Yazın 2 ay Avrupa'nın köylerindeki tarlalarda çalı- şacağım. Sonrasında da İstanbul'a yakın bir yerde çiftlik kuracağım umarım. Şehir beni yoruyor. O yüzden çiftlik evi hayalim var.

Romantizmden hoşlanır mısınız?

Duygusal bir insanım. Özel günlerdeki zorlama romantizme değil ama akışında gelişen romantizme varım.

‘BİREYLİKTEN UZAKLAŞMADAN AŞK’

Peki aşkı nasıl tanımlarsınız?

Bireylikten uzaklaşmamak! Kimi insanlar hayatlarına birisini aldıklarında önce ailelerinden sonra da arkadaşlarından uzaklaşıyorlar. Bu, çok yanlış. İkili ilişkilerimde bireylikten uzaklaşmamaya özen gösteriyorum. Çiftler âşık olduklarında bile kendi özgür alanlarını korumalı. Âşık olduğun kişiyle aynı evde yaşamak, her etkinliğe beraber katılmak bile bana kısır geliyor. Ben hayatımda biri olmadığı zaman aşka ihtiyaç duymuyorum. Zaten 11 yıldır beraber yaşadığım köpeğime aşırı dozda bir aşkım var.

Modellikten oyunculuğa geçen ve ‘Öğrenci Kafası: Soygun’ adlı filmin başrolünde yer alan Beril Kayar, en büyük hayalinin organik tarım olduğunu söyledi ve ekledi: “Şehir beni yoruyor. Yazın 2 ay Avrupa’nın köylerindeki tarlalarda çalışacağım. Sonrasında da İstanbul’a yakın bir yerde çiftlik evi kuracağım”

"KUSURLAR İNSANI ÖZGÜN KILAR"

Sosyal medyada iddialı fotoğraflarınız var. Sizin için kimileri güzel, kimileri de seksi demiş. Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Aynaya baktığımda kendimi iyi hissediyorum ama her sabah da seksi uyanmıyorum. Kendimi, her zaman seksi hissetmiyorum ama çirkin de hissetmiyorum! Güzelliğin kişinin özgünlüğüyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Kendiyle barışık olanlardanım.

Son dönemde gerek kadınların gerekse erkeklerin kusursuz olma çabasında olduklarını görüyoruz. Bu doğru bir şey mi?

Kusursuz olma çabası doğru değil. Kusurlar insanı özgün kılar. Bilhassa Instagram, insanların kompleksini ayyuka çıkardı. Pek çok kişi güzel olmanın, seksi görünmenin, Kim Kardashian olmanın peşinde. Bu garip bir hastalık, adeta bir virüs. Bu ruh halinin tedavisi bence özgür irade ve farkındalıkta yatıyor.

"KADINLAR BİRLİK OLMAYI ÖĞRENDİ"

Özgür ruhlu bir kadın olduğunuzu söylediniz. Bunun zorlukları var mı?

Sokaktan sektöre kadar pek çok zorluğu var. Kadınları koruyan bir yasanın olmaması en büyük sıkıntı. Özgür ruhlu olsun olmasın kadın olmak her türlü zor. Ama bu zorluk biz kadınlara birlik olmayı öğretti. Her sıkıntının doğurduğu bir güzellik vardır!

Sanatla iç içe bir yaşam sürdüğünü belirten Beril Kayar, “Çok hayal kurabilen biri değilim, gerçekçiyim. Bu benim defom. Bu nedenle ünlü sanatçıların sergilerine giderek hayal dünyamı genişletiyorum” diyor.