Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Almanya'nın VfB Stuttgart Kulübünde oynayan Berkay Özcan, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosuna dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.

İlk kez A Milli Takım kadrosuna davet edilen 20 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 kez Ümit Milli, 13 kez de 19 Yaş Altı Milli Takım formalarını giydi ve 5 gol kaydetti.