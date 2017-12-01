Berke Özer: ''Webo ile forma değiştirdim. Sırılsıklam ter içindeydi. İnanamadım''

Genç kaleciden 'yabancı kuralı' yorumu geldi...

Maç sonunda Webo ile forma değiştirdiğini söyleyen Berke Özer, ''Yabancı sınırı, Türkler oynasın diyoruz ama maçtan sonra Pierre Webo ile forma değiştirdim. Sırılsıklam ter içindeydi. İnanamadım. 90 dakikada her pozisyonda bana baskıya geldi. Biraz onlara da bakmak lazım.'' dedi.

Neuer'e özendiğini söyleyen Özer,'' Hep daha çok sorumluluk alayım. Daha çok farklılık yarayım istiyorum. Kalede kale çizgisinde oynayan bir kaleci olmak istemiyorum. Manuel Neuer'e özeniyorum mesela onun gibi olmak istiyorum. Böyle farklılıklar sorumluluk alınca böyle şeyler oluyor.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Chelsea scout ekibi, bu akşam oynanan Altordu - Gazişehir Gaziantep FK karşılaşmasında Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer'i izledi.

Berke Özer

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Pierre Webo