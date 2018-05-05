Makaron'un haberine göre, Berna Laçin, "Ben yaşamak istediğim için çalışmıyorum. 10 sene önce söylemiştim ‘Bu kadar uzun saatler çalışmam’ diye. Çok paran olsa ne olacak ki yaşamadıktan sonra. Bu kadar çok çalışıp hasta oluyorsun ve kazandığın parayı da hastanelere veriyorsun." ifadelerini kullandı.

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