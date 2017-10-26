Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında Polonya temsilcisi Gorzow'u 66-60 yendi.

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-13 geride kapatan siyah-beyazlı takım, soyunda odasına da 28-26 geride gitti.

Polonya ekibi üçüncü periyodu da 42-41 üstün geçerken, Beşiktaş son periyottaki etkili mücadelesiyle müsabakadan 66-60 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Gorzow ise üçüncü maçını da kaybetti.

Beşiktaş: 66 - Gorzow: 60

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