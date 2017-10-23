Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle - Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta?

Süper Lig'in son 3 haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 8 puan kaybeden ve zirvenin uzağına düşen son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında ligdeki kötü gidişine son vermeye çalışacak.

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BEŞİKTAŞ : 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 (90+2 Tosic | 89' Kerim Frei)

(İkinci yarı oynanıyor...)







Beşiktaş - Medipol Başakşehir













































































Beşiktaş - Medipol Başakşehir

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Quaresma, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Mitrovic, Fatih, Necip, Oğuzhan, Gökhan, Negredo, Mustafa, Medel, Orkan

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor

YEDEKLER: Mert, Alparslan, Hakan, Uğur, Tunay, Kerim, Gökhan, Mehmet, Napoleoni, Mevlüt

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Mete Kalkavan

CEZALI: Babel

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

ŞENOL GÜNEŞ Ligin bizim için ne kadar değerli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi’nde ne kadar başarılı olsak da orada gelecek sezon da yer almamız için en kestirme yol şampiyonluk. Bu maçı kazanıp 3 maçlık kötü gidişi durdurmalıyız. Çok kritik bir virajdayız

Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı da yenerek seriyi sürdürmek istiyor. Geride kalan 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir'in 16 puanı bulunuyor. Ligde son 3 maçını kazanamayan Beşiktaş ise 14 puana sahip.

Haftaya 4. sırada giren Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek, maç fazlasıyla 1 puan farkla önünde yer alan Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor'u geride bırakıp ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor. Ligde 9. hafta maçlarında, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'la, Teleset Mobilya Akhisarspor da Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir karşısına UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçına göre tek değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte, Gençlerbirliği mücadelesinde kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Hollandalı oyuncu Ryan Babel, zorlu Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine bir başka Hollandalı isim Jeremain Lens'i görevlendirdi. Lens, cezalı oyuncuların yokluğunda üst üste 3 maçta ilk 11'de oynama fırsatı buldu.

Genelde sağ kanatta görev alan Lens, Babel'in yokluğunda orta sahanın solunda görev yaptı.

OĞUZHAN YİNE YEDEK!

Beşiktaş'ta kaptan Oğuzhan Özyakup, Monaco karşılaşmasında olduğu gibi Medipol Başakşehir karşılaşmasında da yedekler arasında yer aldı.

Oğuzhan'ın yokluğunda Avrupa maçında olduğu gibi Tolgay Arslan, savunmaya dönük orta saha görevini yapmaya çalıştı.

Siyah-beyazlı takımının ilk 11'i Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens, Talisca, Quaresma ile Cenk Tosun'den oluştu.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde de Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Gary Medel, Fatih Aksoy, Orkan Çınar, Necip Uysal ve Gökhan Gönül yer aldı.

PEPE'DEN ÇOCUKLARA İMZA

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli oyuncusu Pepe, karşılaşma öncesi seremoniye çıkan çocuklarla yakından ilgilendi. Pepe, sahaya çıkmak için koridorda bekleyen çocukların giydiği Beşiktaş formalarını imzaladı.

VODAFONE 39. İSTANBUL MARATONU PANKARTI

Medipol Başakşehirli oyuncular, maç öncesi gerçekleştirilen seremoniye Vodafone 39. İstanbul Maratonu pankartıyla çıktı.

Oyuncular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Spor İstanbul tarafından 12 Kasım'da "Çocuklar için koş" temasıyla yapılacak maratona dikkat çekmek amacıyla "Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu Çocuklar İçin Koşuyoruz" yazılı pankartla sahada yer aldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bu yıl çocukların geleceği için koşacaklarını belirterek, "Vodafone olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Türkiye'nin dijitalleşme sürecine eğitim aşamasından başlayarak destek vermeyi hedefleyen bir şirket olarak, eğitimin önemini her fırsatta dile getirmeye, bu konudaki farkındalığın artırılmasına çalışıyoruz. Bu kapsamda, Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda da ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koşacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcular ise sahaya "Düzenli Kontrol İle Kadınlar 1:0 Meme Kanseri" yazılı pankartla çıktı

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Luescu da izledi. Mücadele öncesi geçen hafta vefat eden Boluspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Çetiner Doğan anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, kritik Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Stadı dolduran taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribüne çağırırken, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte yoğun tezahüratta bulundu.

ABDULLAH AVCI'DAN 7 DEĞİŞİKLİK!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Hoffenheim maçının ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak, Beşiktaş karşısında takımını sahaya sürdü. Avcı, Almanya deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Kerim Frei, Gökhan İnler, Mehmet Batdal ve Mevlüt Erdinç'i Beşiktaş karşısında yedek kulübesinde tutarken, bu oyuncuların yerine Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Mossoro, Elia ve Adebayor'a şans verdi.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro ve Elia görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.

EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNDÜ

Medipol Başakşehir'de ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında ilk 11'deki yerine geri döndü. Deneyimli futbolcu, hafta içinde takımının Hoffenheim ile deplasmanda oynadığı mücadelede forma giyememişti.

GÖKHAN İNLER VE KERİM FREI YEDEK

Turuncu-lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Gökhan İnler ve Kerim Frei, eski takımları Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Gökhan ve Kerim'i, yedekler arasında tuttu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, eski oyuncularını karşılaşma öncesinde tribünlere çağırdı. Futbolcular da taraftarlarının sevgi gösterisine alkışlarla karşılık verdi.

MOSSORO 100. LİG MAÇINDA

Medipol Başakşehir'in orta sahasında görev yapan Brezilyalı futbolcu Marcio Mossoro, Beşiktaş karşılaşması ile Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. 2014-2015 sezonunda turuncu-lacivertli ekibe transfer olan deneyimli futbolcu, oynadığı 99 lig maçında 12 kez fileleri havalandırmıştı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TARAFTARI DA TRİBÜNDE

Turuncu-lacivertli takımı, deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı maçta taraftarları da yalnız bırakmadı. Yaklaşık 150 Medipol Başakşehir taraftarı, Vodafone Park'ta kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.





EVİNDE YENİLGİYİ UNUTTU

Beşiktaş, Süper Lig'de iç saha maçlarında uzun süredir yenilmiyor.



Siyah-beyazlı ekip, evinde yaptığı son 31 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 31 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 24'ü de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 31 maçta 26 galibiyet ve 5 beraberlikle 83 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 78 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 23 gol yedi.



BELALI ŞEHİR!



Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibine karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 20 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.



İki ekip arasında 18'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 20 resmi maçtan 5'ini Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Taraflar arasındaki son 11 resmi maçtan 8'i berabere biterken, rekabette Beşiktaş 24, Medipol Başakşehir 25 gol attı.



LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 18 kez karşılaştı, dörder galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 10 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 22 golüne, turuncu-lacivertli ekip aynı sayıda golle yanıt verdi.



BEŞİKTAŞ, SON 13 RESMİ MAÇTA 2 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 13 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi.



Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki her iki maçı da yitiren siyah-beyazlılar, aynı sezon Kayseri'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten uzatma bölümü sonrasında penaltı atışlarıyla üstünlük kurarak, kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş, 2011-2012 sezonundaki lig maçlarında rakibiyle BJK İnönü Stadı'nda 1-1, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ise 2-2 berabere kaldı. 2012-2013 sezonundaki maçlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1, BJK İnönü Stadı'nda 2-2 bitti. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş 2-1 galip geldi, ikinci yarıda aynı stattaki maç 0-0 sona erdi. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Atatürk



Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı, ikinci yarıda Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Geçen sezon ise Vodafone Park'taki müsabaka 1-1 tamamlandı, Medipol Başakşehir evinde 3-1 galip geldi.



BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Medipol Başakşehir'le Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla rakibini Süper Lig'de 10. kez konuk edecek. İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, 6'sı BJK İnönü Stadı, birer tanesi Başakşehir Fatih Terim Stadı, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Vodafone Park'ta olmak üzere geride kalan 9 lig maçında siyah-beyazlılar 3, turuncu-lacivertliler bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş, evinde 10 gol attığı rakibinden 7 gol yedi.



MAÇLAR

Beşiktaş ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında yapılan 18'i lig, 2'si kupa olmak üzere 20 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:



2007-2008:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 - 0

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 - 1



2008-2009:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 - 1

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 - 1



2009-2010:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 - 1

İBB Spor-Beşiktaş Türkiye Kupası 1 - 0

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 - 0



2010-2011:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 - 2

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 - 1



Beşiktaş-İBB Spor Türkiye Kupası 2 - 2 (Kayseri'de)



2011-2012:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 1 - 1

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 - 2



2012-2013:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 - 1

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 - 2



2014-2015:

İ.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 1 - 2

Beşiktaş-İ.Başakşehir Süper Lig 0 - 0



2015-2016:

Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 2 - 0

M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 2 - 2



2016-2017:

Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 1 - 1

M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 3 - 1

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı

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