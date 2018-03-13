Beşiktaş - Bayern Münih maçı için milyonlarca taraftar nefesini tuttu. Geçtiğimiz haftalarda Almanya'da oynanan ilk maçı Bayern Münih 5-0 kazanmış ve tur için büyük avantaj yakalamıştı. Beşiktaş, evinde oynanacak karşılaşma ile imkansızı başarmaya çalışacak ve tur için mücadele edecek. Peki Beşiktaş - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş - Bayern Münih maçı şifresiz mi?
BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılığını ise Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Yarın saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.
Siyah-beyazlı ekibin çeyrek finale yükselebilmesi için rakibini en az 6 farkla mağlup etmesi gerekiyor.
RICARDO QUARESMA: "RÖVANŞ ZOR OLACAK AMA TADINI ÇIKARACAĞIZ"
Şenol Güneş'in basın toplantısından önce konuşan Ricardo Quaresma, ''Takımı kutlamak istiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyeye kadar geldik, bu kolay değil. Rövanş bizim için zor olacak ama tadını çıkarmak istiyoruz. Talisca mutlu oldu milli takıma çağrıldığı için. Genç ve yetenekli bir oyuncu, önünde parlak bir geleceği var.'' ifadelerini kullandı.
AVRUPA KUPALARINDAKİ 204. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rövanş mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında 204. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 203 maçtan 77'sini kazandı, 82'ini yitirdi. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasındaki 203 karşılaşmada rakip fileleri 264 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 291 gol gördü.
PRESTİJ İÇİN SAHADA
Beşiktaş, Bayern Münih karşılaşmasına prestij maçı gözüyle bakıyor ve bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasını taraftarını sevindirecek bir skor alarak kapatmak istiyor.
20 Şubat tarihinde Allianz Arena'da oynanan ilk maçı 5-0 gibi faklı bir skorla kaybeden Siyah Beyazlılar, turu geçmek için 6 farklı galip gelmek zorunda. Şampiyonlar Ligi tarihinde şimdiye kadar böylesi bir maçı oynayan bir takımın olmaması, Beşiktaş-Bayern Münih maçını prestij maçına çeviren en büyük etken. Şampiyonlar Ligi'nde bu güne kadar ilk maçı 4 farklı mağlup bitirip 2. maçta turu geçen tek takım Barcelona oldu. Geçen sezon ilk maçta 4-0 yenildiği Paris Saint Germain'i Nou Camp'taki rövanş karşılaşmasında 6-1 ile geçen Barcelona 4 farklı geriden gelip tur atlayan tek takım durumunda.
BAYERN MÜNİH 4 YILDIZINI İSTANBUL'A GETİRMEDİ
Beşiktaş ile yarın akşam 5-0'ın rövanşında Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Bayern Münih, 4 yıldızını İstanbul'a getirmedi.
Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Arjen Robben, yarın oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi ve Almanya'da bırakıldı.
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