Beşiktaş'ın Antalya’daki devre arası kampı sırasında Burak Yılmaz için nabız yoklandığı ortaya çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüşen Fikret Orman’ın “Şenol hocamız Burak Yılmaz’ı çok istiyor. Oyuncuya talibiz” dediği öğrenildi.

Buna karşın Usta, yıldız futbolcuyu bırakmaya niyetleri olmadığını iletti. Kartal’ın 6 milyon Euro+Mitrovic’i teklif ettiği bildirildi.

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