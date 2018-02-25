Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili futbolla 3-1 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda gecenin yıldızı ortaya koyduğu futbol ve attığı 2 golle Ricardo Quaresma oldu.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Portekizli yıldız, bu kez sakin tavırları ve etkili oyunuyla öne çıkan isim oldu. 77. dakikada Negredo'nun pasında topla buluşan ve çaprazdan yaptığı müthiş şutla skoru 2-1'e getiren Quaresma, 90+4'te yine Negredo'nun pasıyla farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

Quaresma'nın attığı bu golle Beşiktaş, rakibini de ikili averajda geçti ve ligin sonunda olası bir puan eşitliğinde siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin önünde ligi bitirmesini sağladı.

QUARESMA'NIN AÇIKLAMALARI

"Takım olarak çok iyi çalıştık. İki büyük takımın mücadelesinde galip gelen, daha iyi olan taraf bizdik. Önümüzde daha çok yol var. Çalışıp böyle devam etmek istiyoruz.

Gollerden birini seçmek tabii ki çok zor. Ama en önemlisi Beşiktaş'a, kulübüme bir şeyler verebilmekti bugün.

Her gün sıkı çalışıyorum, kulübüme, taraftarlara ve takımıma bir şeyler verebilmek için çok sıkı çalışıyorum. Başımızda çok büyük bir hoca var. Bu yaşıma rağmen ondan her gün bir şey öğreniyorum ve öğrenmeye de devam edeceğim."

QUARESMA'DAN İLK DERBİ GOLLERİ

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Ricardo Quaresma, Türkiye kariyerinde ilk derbi golünü attı.

Siyah-beyazlı ekipte 5. sezonunu geçiren ancak daha önce Galatasaray veya Fenerbahçe maçlarında gol atma başarısı gösteremeyen Portekizli futbolcu, 77. dakikada şık bir vuruşla meşin yuvarlağı sarı-lacivertli takımın filelerine gönderdi. Quaresma, 90+4. dakikada bir gol daha buldu ve takımının sahadan 3-1 galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Ricardo Quaresma, maçın ardından taraftarlara üçlü çektirdi.

FABRİ'NİN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Karşılaşmayı ve şampiyonluk yarışını değerlendiren Fabri "İlk yarıda oyunu domine etmek istedik. İnisiyatif alıp önde basmaya çalıştık. Buna rağmen ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. İkinci yarıda oyunumuzu devam ettirmemiz gerektiğini konuştuk ve bunu sahada uyguladık. Bugün kaybetseydik şampiyonluktan uzaklaşmış olacaktık ve şansımız zora girecekti. Bugün Fenerbahçe önünde ikili averajı lehimize çevirdik. Oyunumuzu böyle devam ettirirsek yarışı Başakşehir ve Galatasaray ile rekabet içinde ligin sonuna kadar götüreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.