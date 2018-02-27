Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kpuası yarı final karşılaşmasında 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Fernbahçe ile karşılaşacak. Süper Lig'in 23. haftasında da karşılaşan ve 3-1'lik Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. İki ezeli rakip şimdi de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbinin biletleri ise bugün saat 11.00'de satışa çıktı. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KUPA MAÇI BİLET FİYATLARI

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz.

Bilet satışları www.passo.com.tr , N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden yapılacak.



Vodafone Park Bilet Gişesi’nden Fenerbahçe karşılaşması için bilet satışı yapılmayacak.



Taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşması için bir adet bilet satın alabilecek.



Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 27 Şubat Salı günü saat 11.00 itibariyle yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacak.