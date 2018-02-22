Süper Lig'in geride kalan 22 haftasında 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgiyle 44 puan toplayan Fenerbahçe ise 3. sırada bulunuyor.
İki takım için de şampiyonluk yarışında kritik bir öneme sahip olan derbi maç öncesinde Beşiktaş sahası Vodafone Park'taki, Fenerbahçe de deplasmandaki performansıyla ön plana çıkıyor.
KARA KARTAL'IN DOLMABAHÇE PERFORMANSI
Bu sezon ligde sahasında 10 maça çıkan siyah-beyazlılar, hiç mağlup olmadı.
Sahasındaki lig maçlarında 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, bu sezon topladığı 41 puanın 24'ünü Vodafone Park'taki müsabakalardan elde etti.
Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde Galatasaray'la sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen iki takımından biri oldu. Siyah-beyazlı ekip, topladığı puan ve averaj bakımından ise en iyi iç saha performansı gösteren 3. ekip konumunda.
İÇERİDE ZOR GOL YİYOR
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon iç saha maçlarında ligin en az gol yiyen ekibi olarak dikkati çekiyor.
Sahasında yaptığı maçlarda 24 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise sadece 6 gol gördü.
Siyah-beyazlılar, sahasındaki Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray ve Kardemir Karabükspor maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı. Beşiktaş, bu sezon sahasında ağırladığı Bursaspor, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor ve Kasımpaşa'dan birer gol yedi. Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'un 2 golüne engel olamadı.
VODAFONE PARK'IN EN GOLCÜSÜ TALISCA
Beşiktaş'ın bu sezon iç sahadaki en golcü ismi Anderson Talisca oldu.
Siyah-beyazlı ekibin sahasında yaptığı 10 maçta 10 farklı futbolcu toplamda 24 gole imza attı. Bu futbolcular arasında 5 kez fileleri havalandıran Talisca, bu sezon Beşiktaş'ın iç sahadaki en golcü oyuncusu unvanını aldı.
Talisca'yı 4 golle Cenk Tosun, üçer golle Ryan Babel ve Dusko Tosic, ikişer golle Pepe, Alvaro Negredo ve Vagner Love, birer golle Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens izledi.
FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN KARNESİ
Fenerbahçe ise bu sezon deplasmanda ligin en az mağlubiyet yaşayan ekibi oldu.
Dış sahada 11 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle 20 puan topladı. Deplasmanda sadece tek yenilgisi bulunan Fenerbahçe, ligde dış sahada mağlubiyet üzüntüsünü en az yaşayan takım konumunda.
Fenerbahçe, bu performansıyla ayrıca lider Medipol Başakşehir'in ardından deplasmanda en fazla puan toplayan ikinci takım durumunda bulunuyor.
SON 7 DEPLASMAN MAÇINI KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek deplasman yenilgisini 7. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında yaşayan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 7 dış saha maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
DEPLASMANDA GOLE GEÇİT YOK
Fenerbahçe, bu sezon deplasman maçlarında en az gol yiyen takım oldu.
Dış sahadaki 11 maçta rakip filelere 15 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 8 gol gördü. Fenerbahçe, rakip sahada ligin en iyi deplasman performansını gösteren Medipol Başakşehir'den 4 gol az yedi.
Deplasmandaki Galatasaray, Antalyaspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, sadece ilk haftada 2-2 sona eren Göztepe karşılaşmasında kalesinde birden fazla gol gördü.
Fenerbahçe, konuk olduğu Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor, Atiker Konyaspor ve Trabzonspor maçlarında ise birer gol yedi.
DEPLASMANDA EN GOLCÜ GIULIANO
Fenerbahçe'de 10 golle takımın en golcüsü Giuliano Victor de Paulo, deplasman maçlarının da en skorer oyuncusu oldu.
Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli ekibin dış sahada kaydettiği 15 golün 4'üne imza attı. Giuliano haricinde Jose Fernandao ve Mathieu Valbuena ikişer, Vincent Janssen, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Josef de Souza, Martin Skrtel ve Alper Potuk birer gol buldu. Fenerbahçe'nin bir golünü de Gençlerbirliği'nden Halil İbrahim Pehlivan kendi kalesine gönderdi.
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