8 Mart Dünya Kadınlar Günü 3 büyükler tarafından unutulmadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, resmi sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle mesaj yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün hesabından yapılan açıklamada "Kadına karşı şiddetin ve sosyal eşitsizliklerin son bulduğu daha iyi bir dünya dileğiyle" ifadeleri kullanılırken, Beşiktaş'ın paylaşımında ise, "Kadına Şiddete Hayır" vurgusu yapıldı. Sarı-lacivertlilerin hesabından ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" mesajı yayınlandı.

TFF: 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLARIZ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde A Milli Kadın Futbol Takımı fotoğrafı ve Kadınlar Günü ile ilgili video paylaşılarak, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız" ifadelerine yer verildi.

HİDAYET TÜRKOĞLU: TÜM KADINLARIMIZIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLARIM

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tüm kadınların, daha huzurlu bir hayat yaşamaları adına taşıdıkları istek ve özlemlerini canıgönülden paylaşıyor ve destekliyoruz. Fedakarlığın simgesi olan kadınlarımız, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle, huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun her daim temel taşları olmuştur. Yaratıcılıktan karar süreçlerine kadar kadının potansiyelini keşfederek, imkanlarının artırılmasını sağlamanın, toplumsal gelişimde önemli rol oynayacağına yürekten inanıyoruz. Bugüne kadar Türk basketboluna oyuncu, antrenör, hakem ve idareci olarak katkısı olmuş kadınlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.