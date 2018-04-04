Galatasaray ile Beşiktaş, bu kez yeşil saha yerine sponsorları ile karşı karşı geldi. Aslan’ın mabedine isim sponsoru olan Türk Telekom, Kartal’ın stat sponsoru Vodafone’un 2015’te Türk Patent Enstitütüsü’ne (TPE) 2015’te tescil ettirdiği ‘Akıllı Stadyum’ markasına itiraz etti.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Türk Telekom, ‘Akıllı Stadyum’ markasının ayırt edici bir özelliği bulunmadığını belirterek hükümsüzlüğüne ve TPE’nin sicilinden silinmesini istedi. Mahkeme ‘Akıllı Stadyum’ başlı başına bir markadır diyerek davayı reddetti. Vodafone’un akıllı ve stadyum kelimelerini birleştirerek, espri de katarak bileşke marka niteliğinde bir marka yarattığını belirten mahkeme, markanın bu haliyle tanımlayıcı özelliğini koruduğunu ve ayırt edici özelliği bulunduğunu belirtti.