Beşiktaş Gençlerbirliği maçına saatler kala heyecan dorukta. Süper Lig'in yeni haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Beşiktaş Gençlerbirliği maçının saati ve kanalı merak konusuydu. İşte detaylar...

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Süper Lig'de kritik iki maçta Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yenerek 47 puana ulaşan ve 25. haftaya 3. sırada giren siyah-beyazlılar, zirve takibini sürdürmeye çalışacak.

Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisi 24. haftadaki Aytemiz Alanyaspor yenilgisiyle sona eren Gençlerbirliği ise, 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 13. sırada bulunuyor.

Quaresma ve Pepe yok

Beşiktaş, Gençlerbirliği mücadelesine önemli oyuncuları Ricardo Quaresma ve Pepe'den yoksun çıkacak.

Fenerbahçe ile yapılan kupa maçında gördüğü kırmızı kart ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 5 maç ceza alan Quaresma, 24. haftadaki Trabzonspor maçının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Kupa maçında ayak parmağı kırılan ve tedavisi devam eden Portekizli stoper Pepe de yarın görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA KART SINIRI

Beşiktaş'ta 5 oyuncu Gençlerbirliği maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia ve Gary Medel, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler.

Gençlerbirliği'nde 4 eksik var

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Luccas Claro ile tedavilerine devam edilen Palitsevich, Dialo ve Ahmet İlhan Özek Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Tedavisi süren Ahmet Oğuz'un durumu ise maç saatinde netleşecek.



BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Caner, Lens, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Negredo.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Alper, Pelitsevich, Uğur, Manu, Scekic, Khalili, Jailton, Sessegnon, Skuletic.

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat