Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi 5-1 mağlup etti. Hafta içinde Fikret Orman'ın Demba Ba açıklamasıyla başlayan gerilim, karşılaşmada da sürdü. Hürriyet'te yer alan habere göre Göztepeli taraftarlar, Senegalli yıldıza maç sonunda tepki gösterdi.

Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının tamamlanmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar Demba Ba'yı tribünlere çağırdı. Ba'nın tribünlere hareketlenmesinin ardından Göztepe tribünleri, Senegalli oyuncuyu ıslıkladı.

Bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Senegalli futbolcu için tezahüratta bulunurken, Demba Ba tribünleri selamlayarak karşılık verdi. Ba'nın tribünlere yöneldiğini gören Göztepe taraftarları ise bu harekete ıslıklayarak tepki gösterdi. Yıldız golcüyü karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşları ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş alınan sonuç nedeniyle teselli etti. Demba Ba maçın ardından 'Kartal' selamı da yaptı.

ORMAN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Biz de onun Beşiktaş’ta oynamasını istiyoruz. Geçen sene yaşadığı sakatlıklar, oynamaması için bir sebepti. Kontratları da bitti ve ben de önümüzdeki sene Beşiktaş’ta oynamasını istiyorum. Demba Ba’yla henüz konuşmadık. Bu maç öncesinde bunları konuşmak da doğru değil. Demba Ba, Beşiktaş’ın bir evladı. Biz de öyle hissediyoruz. Zamanı gelince konuşuruz"

BAŞKAN SEPİL CEVAP VERMİŞTİ:

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, aynı gün Fikret Orman'a cevap vermiş ve Süleyman Seba vurgusu yapmıştı. Sepil, "Fikret Orman'ın bu sözlerine inanmak istemedim. Ancak bant kaydını dinleyince üzüldüm. Bu cümleler Göztepe'yi, Beşiktaş'ı, Tamer Tuna'yı ve Demba Ba'yı zor durumda bırakabilir. İki takımın maçından 48 saat önce karşı takımın santraforunu istemek yanlış. Futbolu gelişmiş ülkelerde böyle bir açıklama yapılabilir mi? Türk futbolu adına üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın bugün doğum günü olduğunu hatırlatan Mehmet Sepil, "Fikret Orman'ın bu açıklamaları Türk futboluna büyük katkılar koymuş Süleyman Seba'nın doğum gününde yapıldı. Sayın Seba yaşasaydı ne düşünürdü? Bunu Beşiktaşlıların takdirine bırakıyorum. Böylesine önemli bir karşılaşma öncesi ortalığı germenin bir anlamı yoktu. Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Yapılan toplantılarda Türk futbolunun marka değerini artırma konusunda görüş bildirdik. Ancak ardından bu açıklamalar geldi" diye konuşmuştu.

Demba Ba'nın Orman'ın sözlerinden etkilenmeyeceğini ifade eden Mehmet Sepil, "Demba Ba'nın performansının düşeceğine dair en ufak bir şüphem yok. Kendisinin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Mukavelesini uzatmak için görüşüyoruz. Yakın zamanda sonuca ulaşabiliriz" demişti.