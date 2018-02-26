Spor Toto Süper Lig'de oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe hem 3 puanı kaybetti hem de ikili averajda avantajı rakibine kaptırdı. Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup eden Fenerbahçe deplasmandaki rövanşı 3-1 kaybetti. Quaresma'nın attığı son gol averaj avantajını Beşiktaş'a kazandırdı.

Siyah beyazlılar, Quaresma'nın golü sayesinde ligin sonunda olası bir puan eşitliğinde, ligi Fenerbahçe'nin önünde bitirmeyi garantiledi.