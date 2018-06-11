Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; 2011-2014 sezonları arasında Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes, eski takımına dönmek için adeta çıldırıyor...

Siyah-Beyazlı yönetime haber gönderen ve her şartı kabul edeceğini söyleyen Portekizli yıldızın futbolu Siyah-beyazlı forma ile bırakmak istediğini ilettiği öğrenildi. Menajerinin önceki gün "Beşiktaş ile ilgilenmiyoruz Lokomotiv Moskova’dan haber bekliyoruz" demesine karşı, oyuncusunun bizzat Siyah-Beyazlı bazı yöneticilerle temasa geçtiği ortaya çıktı. Beşiktaş’taki günlerine unutamadığını, yeni statta taraftarın önüne çıkmayı çok istediğini belirten Manuel Fernandes’in paranın sorun olmadığını, gel denmesi halinde zaman kaybetmeden İstanbul’a geleceğini söylediği ifade edildi.

MAÇ BAŞI TEKLİF YAPILACAK

Manuel Fernandes’in bu kadar istekli olmasına karşın Beşiktaş yönetimi kontrollü elden bırakmıyor. Öncelikle teknik direktör Şenol Güneş’in raporuna bakmak isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar başkan Fikret Orman’ın vereceği son kararla da harekete geçecek ya da Manuel defterini açmadan kapatacak. Transferin gerçekleştirme kararı alınması halinde ise şu anda bonservisi elinde olan 32 yaşındaki 10 numaraya garanti para ödenmeyecek, maç başı teklifi yapılacak.