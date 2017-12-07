Beşiktaş'ın yeni yıldızı Orkan Çınar

Beşiktaş’ın geleceği Orkan Çınar, verilen şansı en iyi şekilde kullandı. İkinci yarıda teknik direktör Şenol Güneş tarafından şans verilen süper solak, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı ilk maçta gole katkı yapmayı başardı. Talisca’ya şık bir asist yapan Orkan, bu takımda daha çok işler yapacağının sinyalini verdi.

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