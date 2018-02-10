Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, ligde zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor...
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ-KARABÜKSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
BEŞİKTAŞ - KARDEMİR KARABÜKSPOR
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Bülent Yıldırım
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, Alexe
TEKNİK DİREKTÖR: Levent Açıkgöz
BEŞİKTAŞ İLE KARABÜKSPOR 20. KEZ KARŞILAŞIYOR
Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 20. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 35 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi.
Sezonun ilk yarısında Karabük'te yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.
KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 9 lig maçından 5'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, hiç yenilmedi. Sekizi İstanbul'da, biri Ankara'da oynanan maçlarda Beşiktaş 15, Kardemir Karabükspor ise 7 gol attı.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta Beşiktaş 3-1 galip geldi.
BEŞİKTAŞ RAKİPLERİNİN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK
Ligin ikinci yarısına Antalyaspor'u 2-1 yenerek başlayan Beşiktaş, sonraki hafta Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti. Beşiktaş, geçen hafta ise deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, zirvedeki iddiası için Kardemir Karabükspor'u yenip, sıralamada üstünde yer alan takımların puan kaybetmesini bekleyecek.
Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayan Beşiktaş, 4. sırada bulunuyor. Sıkıntılı bir sezon geçiren Kardemir Karabükspor ise şu ana dek 3 kez galip gelebildi. Oynadığı 3 maçı beraberlikle tamamlayan ve 14 kez mağlup olan ve 12 puana sahip olan Kardemir Karabükspor, son sırada yer alıyor.
İÇ SAHADA 36 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşısında ligdeki başarılı iç saha performansını sürdürmeye çalışacak. Süper Lig'de son olarak evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, iç sahada 36 karşılaşmada rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı.
Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 29'sı da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 36 lig maçında 29 galibiyet ve 7 beraberlikle 94 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 89 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 26 gol yedi.
SAVUNMADA SON HAFTALARDA SIKINTILI
Siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki lig mücadelesinde savunmada başarısız bir görüntü ortaya koydu. Süper Lig'de son olarak 14. haftada Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, üst üste 6 hafta kalesinde gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray mücadelesinin ardından Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor'un gollerine engel olamadı. Beşiktaş, son 6 lig karşılaşmasında 8 gol yedi.
RYAN BABEL'İN CEZASI BİTTİ
Kasımpaşa mücadelesinde sarı kart gören ve dördüncü kez bu durumla karşı karşıya kalarak cezalı duruma düşen Ryan Babel'in cezası bitti.
NECİP UYSAL CEZALI
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Gençlerbirliği karşısında 35. dakikada sarı kart gören ve 71. dakikada bir kez daha sarıyla cezalandırılan Necip Uysal, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
HUTCHINSON VE TOSIC TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Dusko Tosic, takımla çalışmalara başladı.
Takımın tecrübeli oyuncularından Hutchinson, göğsünde yaşadığı sorun nedeniyle ligdeki Bursaspor ile Gençlerbirliği kupa mücadelesinde görev alamamıştı. Dusko Tosic ise uzun süreli sakatlığından dolayı Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını kaçırdı.
PEPE VE TALISCA CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe ve Anderson Talisca, Kardemir Karabükspor maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, Karabükspor mücadelesinde sarı kart görürse 22. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.