Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, ligde zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor...

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BEŞİKTAŞ - KARDEMİR KARABÜKSPOR



STAT: Vodafone Park

SAAT: 19:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Bülent Yıldırım

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, Alexe

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Açıkgöz

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

BEŞİKTAŞ İLE KARABÜKSPOR 20. KEZ KARŞILAŞIYOR

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 20. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 35 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Karabük'te yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 9 lig maçından 5'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, hiç yenilmedi. Sekizi İstanbul'da, biri Ankara'da oynanan maçlarda Beşiktaş 15, Kardemir Karabükspor ise 7 gol attı.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta Beşiktaş 3-1 galip geldi.

BEŞİKTAŞ RAKİPLERİNİN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK

Ligin ikinci yarısına Antalyaspor'u 2-1 yenerek başlayan Beşiktaş, sonraki hafta Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti. Beşiktaş, geçen hafta ise deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, zirvedeki iddiası için Kardemir Karabükspor'u yenip, sıralamada üstünde yer alan takımların puan kaybetmesini bekleyecek.

Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayan Beşiktaş, 4. sırada bulunuyor. Sıkıntılı bir sezon geçiren Kardemir Karabükspor ise şu ana dek 3 kez galip gelebildi. Oynadığı 3 maçı beraberlikle tamamlayan ve 14 kez mağlup olan ve 12 puana sahip olan Kardemir Karabükspor, son sırada yer alıyor.

İÇ SAHADA 36 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşısında ligdeki başarılı iç saha performansını sürdürmeye çalışacak. Süper Lig'de son olarak evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, iç sahada 36 karşılaşmada rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı.

Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 29'sı da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 36 lig maçında 29 galibiyet ve 7 beraberlikle 94 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 89 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 26 gol yedi.

SAVUNMADA SON HAFTALARDA SIKINTILI

Siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki lig mücadelesinde savunmada başarısız bir görüntü ortaya koydu. Süper Lig'de son olarak 14. haftada Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, üst üste 6 hafta kalesinde gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray mücadelesinin ardından Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor'un gollerine engel olamadı. Beşiktaş, son 6 lig karşılaşmasında 8 gol yedi.

RYAN BABEL'İN CEZASI BİTTİ

Kasımpaşa mücadelesinde sarı kart gören ve dördüncü kez bu durumla karşı karşıya kalarak cezalı duruma düşen Ryan Babel'in cezası bitti.

NECİP UYSAL CEZALI

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Gençlerbirliği karşısında 35. dakikada sarı kart gören ve 71. dakikada bir kez daha sarıyla cezalandırılan Necip Uysal, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

HUTCHINSON VE TOSIC TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Dusko Tosic, takımla çalışmalara başladı.

Takımın tecrübeli oyuncularından Hutchinson, göğsünde yaşadığı sorun nedeniyle ligdeki Bursaspor ile Gençlerbirliği kupa mücadelesinde görev alamamıştı. Dusko Tosic ise uzun süreli sakatlığından dolayı Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını kaçırdı.

PEPE VE TALISCA CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe ve Anderson Talisca, Kardemir Karabükspor maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, Karabükspor mücadelesinde sarı kart görürse 22. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.