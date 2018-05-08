Beşiktaş ile Kayserispor’un karşılaştığı maçın ilk yarısında oldukça ilginç bir olay yaşandı. 9. dakikada Siyah-Beyazlılar rakip ceza sahasının hemen önünde gol pozisyonu üretmeye çalıştığı sırada Anderson Talisca koşu yaptı. Gazete Habertürk'ün haberine göre ceza sahasına doğru hareketlenen Brezilyalı yıldız, hakem Barış şimşek’in kendisine çarpmasının ardından bir anda yerde kaldı ve bu olaya isyan etti. Bu pozisyonun ardından kısa bir süre sonra hakem şimşek, Talisca’dan özür diledi.

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