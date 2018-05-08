UMUR TALU: FEDA'DAN 'VEDA'YA!

“İsyan” kadrosuydu. Dört nala gelip dört bir yandan, Avrupa’ya bir Kartal başı gibi uzandılar.

Çöktü çökecek denen Beşiktaş’ı (belki kimi tartışmalı) transferlerle “hakikaten iyi takım, dıştan bakınca parlak kulüp” yaptılar.

O yüzden, bu yıl şampiyon olamaması pek tartışılmaz; 3. kez niye olamadı diye hayıflanmak başka!

Önceki iki yıl kadar olmasa da yine “Özel futbol” oynadı; Şampiyonlar Ligi’nde bilhassa. “Öteki” diye küçümseneni “dünyanın sevdiği” siyah beyaz film haline getirdi.

Şimdiki çocuklar üst üste iki yıl şampiyonluk kıymetini bilsin; 7-8 yaşımın Spajic yönetiminde “üst üste”sinden sonra 14 sezon şampiyonluk görememiştik. Hem de 12 yıllık Galatasaray Lisesi hayatımda. Lise bitti, üniversite bitti, “12 Eylül” oldu! 2 yıl daha ekledik; Milic takımına kadar!

Taraftar bu takımı (biri hariç) bağrına basmakla kalmadı, şampiyonlukla harika vedalaştı; bazı oyuncularla da muhtemelen.





Beşiktaş - Kayserispor

































































































































































Beşiktaş - Kayserispor

Yağmur işte o Veda gözyaşları!

Şampiyon olmuşken yenisi kaçırmayı Beşiktaşlı kadar hazmedebilen pek yoktur!

Beşiktaş ağırlığını koyarak başladı. Fakat ayaklarda hüzün olunca, 89’da çıkarken söylenen Quaresma bile bir ara erken çıkmayı düşündü. Sonra kaldı, ayaklarının tadını çıkardı.

Kartal evinde bir başka Siyah-Beyazlılar, Kayseri’yi de istanbul’dan eli boş gönderdi ve sahasında kaybetmeme sayısını 43 maça çıkardı. evinde 36 galibiyet ve 7 beraberlik alan Siyah-Beyazlılar’ın bu başarısı Süper lig’de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi olarak dikkat çekti.

İlk golü kaçıran Kayseri, kurtaran Fabri’nin ayaklarıydı. Lung, Talisca’nın kendine aldığı frikikte de peş peşe iki gol kurtardı.

Gol Rabona ile geldi; maç başı kırgın görünen o ayak, hem de sol kanatta, Pele oldu, Maradona, Baggio, Rivaldo oldu o an! Sessiz Tosic’in sessiz sedasız 5 golü oldu.

Beşiktaş’ın “sol” defansı golcülüğü aklına koymuştu; Adriano’nun sağ ayağı köşeye bıraktı kalbini.

Love sahada olmayınca, Aşk’ın adı öyle kazınıyor filelere!

Ofsaytta olmayan Babel’in golünü bile ofsayttaki kafasıyla ıska geçerek sildirdi Vagner. Iskayla oynadı, ıslıkla çıktı.

Hakem Tosic’i bekliyormuş, geçen yaptı, yine yapar diye; haksız mı, değil. Penaltıya milim kalmıştı. Beşiktaş bu maçı bile 11 oynayamıyor; bir problem buydu: Bayern, Fenerbahçe, Galatasaray!

Medel’e orta sahada 90 dakika haram!

Sonra Kayseri az heves yaptı, korner, şut, orta ve Fabri’yi hatırladı; taraftar susmadı, Beşiktaş 10 kişiyi dert etmedi. En güzeli “tek altyapı” Uysal Necip’in girmesiydi; bir ara, tekmeye kadar, değme top cambazına taş çıkarttı. Kulübede planlamış olmalı!

Umut, 35’inde müthiş çalışkan; ancak itiraz ihtirasını tedavi edemedi.

Mustafa “Beklemek” girince, Beşiktaş’taki her fani gibi Babel de sol bekliği tattı!

Necip maçı kaptan, Güneş üçlüyle bitirdi.

Veda böyle bir oyun işte! Şampiyon olamasan bile, şampiyon gibi!

Feda’dan bir hoş Sada’ya!

ŞAMPİYON GİBİ

Şampiyonluk kaçmış; taraftarla şampiyon gibi kucaklaşıyorsun.

ISLIK YAKIŞMADI

Taraftar, haklı da olsa, Love’u ıslıklamamalıydı; “misafir” hoş görülmeli!

KARTAL YİĞİT: ALDIRMA KARTAL ALDIRMA

Vodafone Park ilk kez bu kadar boştu. Taraftarın takıma karşı bir kırgınlığı yoktu ama yaşananlara ve kaçan şampiyonluğa tepkisi vardı belli ki. Gelenlerin de aklı zaten sahada değil yaşananlardaydı. Maç başlar başlamaz TFF, Fenerbahçe ve Aykut Kocaman hedefteydi. Bu moralsiz ortama rağmen her şartta oyuncularına inanılmaz desteğini esirgemeyen Beşiktaş taraftarı, yine 3. şampiyonluğu mucizenin ötesine bırakan oyuncularını bağırlarına basıp farkını ortaya koydu. Hava böyleydi Dolmabahçe’de. Sahadakilerin de aklı tribündekiler gibi başka yerdeydi. İster istemez motivasyon kaybı oluşmuştu. Kayseri daha çok istiyordu ve ani ataklarla çok pozisyona girdiler. Beşiktaş savunmasını hep önde yakaladılar. Özellikle Vida ile Gökhan Gönül Mendes, Deniz ve Umut’un bu baskısıyla bunaldı. Mendes, bencil olmayıp pası tercih etse golleri Beşiktaş’ın değil Kayserispor’un bulması işten bile değildi.

Etkili olmasa da büyük takım büyük takımdır. İki boşlukta Beşiktaş işi bitirdi. Sezonun sonunda iddianız kaybolmuşsa böylesine maçları oynamak belki de zulüm oluyor. Beşiktaşlılar da bunu yaşadı genelde. Kolay değildi tabii ki favori olarak başlamışsınız, kadro ve teknik direktör olarak en güçlü ekipsiniz ama 1 haftada şampiyonluğunuz avucunuzdan kaçıyor. Şu an Beşiktaşlı futbolcular travma yaşıyor. Bu travmayı yaşarken de ne skor ne de oyunun önemi olur.

Savunmadan 27 gole katkı Siyah-Beyazlı takımda dün savunma oyuncuları Dusko tosic ile adriano sahne alırken, ortaya da ilginç bir istatistik çıktı. Beşiktaş’ın defans bölgesinde forma giyen futbolcular bu sezon toplamda 11 gol atıp, 16 asist yaparak 27 gole katkıda bulundular. Kartal bu anlamda savunmasından en çok katkı alan takım olarak ön plana çıktı.

Beşiktaş, Kayserispor’a kaybedebilirdi de. Çünkü bunun geçmişte çok örnekleri vardı. Ancak buna izin vermeyen bir topluluk vardı sahada. Özellikle Quaresma bu takımın ruhunu gerçekten yaşıyor. Dün, Fabri ile beraber kendini en çok yoran ve parçalayan isimdi. Yaşı geçse de artık Kartal’ın sembollerinden oldu. Bu nedenle kendi isteği ile ayrılana kadar burada olmalı. Tosic’i de bu kervana ekleyebiliriz. Yürekten oynamak buna denir. Gerçi Tosic bazen abartıp kırmızı kart görüyor ama savunmada ne kadar önemli bir adam olduğunu da gösteriyor.

Bu yıl bitti, yönetim ve hoca artık yeni sezon için neler yapacaklarını düşünmeli. Bu kadro çok yaşlandı artık kaldırmaz. Planlama buna göre yapılmalı. Ancak bu sezon olduğu gibi bariz transfer hataları olursa aynı akıbet yaşanabilir. Birçok oyuncu izlendi ama yine menajerlerin dediği oldu bundan kurtuluş olmazsa istikrar gelmez.

Noktayı taraftar koydu, en anlamlısı da buydu: “Başın öne eğilmesin aldırma Kartal aldırma Kartal.”

QUARESMA

Hakikaten yüreğiyle oynuyor. Ona bazen kızsak da bu formayı hak ediyor. Bir ağabey olarak önümüzdeki sezon da kalmalı.

TALİSCA

Sezonun sonlarında iddiasız kalmak futbolcuları etkiler. Motive olmak en zorudur. Dün akşam da bu sorunu en çok yaşayan Talisca’ydı. Varlığı ile yokluğu belli değildi.