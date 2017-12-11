Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye adına ilkleri yaşatan ve gruptan lider çıkan Beşiktaş, son 16 turunda bugün Alman devi Bayern Münih'le eşleşti. Gündeme bu kura otururken Bayern Münih'in Brezilyalı savunma oyuncusu Rafinha'nın geçirdiği trafik kazası, Almanlar'ı üzdü.
Bild'de yer alan habere göre yolun buzlu bölümünde aracının kontrolünü kaybeden Rafinha, öndeki araca çarparak trafik kazası geçirdi. 32 yaşındaki ftubolcunun kazayı yara atmadan atlattığı kaydedilirken tesislere döndüğü belirtildi.
— Rafinha Official (@R13_official) December 8, 2017
12 yıl önce Bundesliga'ya adım atan Rafinha, hafta sonu Eintracht Frankfurt'la oynanan mücadelede 300. lig maçına çıkmış ve Bavyera devinin tarihine geçen oyunculardan biri olmuştu. Bundesliga'nın resmi internet sitesine açıklamalar yapan Brezilyalı, "Böyle büyük bir kulübün tarihinin parçalarından biri olduğum için çok mutluyum. Bundesliga'da oynamayı çok seviyorum. Buranın atmosferine bayılıyorum: maç hazırlıkları, maç rekabet seviyesi... Bundesliga sonuna kadar hayatımda yer alacak." ifadelerini kullanmıştı.
2016-17 sezonunda Bayern Münih'le 28 maça çıkan Rafinha, Bayern Münih'le 5 lig, 3 Almanya Kupası ve bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Siyah-beyazlılar ile Bayern Münih arasındaki Devler Ligi mücadeleleri 20 Şubat ve 14 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak.
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